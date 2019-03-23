美白宫启动人工智能官网

美国白宫日前启动一个新官方网站“AI.gov”，发布美国各联邦机构为落实人工智能“全政府”战略而采取的具体举措。

该网站显示，美国国家科技委员会下设的人工智能特别委员会将负责协调15个联邦机构推动人工智能技术的研发。

这些机构包括美国国防部高级研究项目局、国家科学基金会、情报高级研究计划署、国家标准与技术研究所和农业部等，这5个机构已发布了各自的人工智能发展计划。其中国防部高级研究项目局计划在未来几年内投资20亿美元用于开发下一代人工智能技术，推动机器学习第三次技术进步浪潮。

网站将计算架构、数据资源以及建立人工智能技术标准列为人工智能研发的主要任务；把交通、卫生保健、制造业、金融服务、农业、天气预报和国防安全视作人工智能技术应用的主要领域。

网站还列出了美国航天局和国家科学基金会等多个联邦机构推出的10项人工智能人才培养计划。（记者 周舟）

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