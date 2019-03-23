蓬佩奥抨击真主党言论在黎巴嫩碰壁

黎巴嫩外长吉卜兰·巴西勒22日在与到访的美国国务卿蓬佩奥会谈后联合举行的记者会上表示，真主党是黎巴嫩的一个政党，黎美双方应就如何看待真主党找到解决方案。

蓬佩奥在记者会上说，伊朗对真主党的支持损害了黎巴嫩，“真主党把黎巴嫩置于伊朗‘代理人’战争的前沿”。他还说，美国对伊朗和真主党的制裁已见成效，将继续利用“一切和平手段”来遏制真主党和伊朗在这一地区的影响力。

巴西勒在表达与美国保持友好关系的同时，强调真主党是黎巴嫩的一个政党，由黎巴嫩人民选举产生，不应被美国列为“恐怖组织”。巴西勒表示，黎美双方应就如何对待真主党找到解决方案。

蓬佩奥22日上午抵达黎巴嫩后，先后与黎内政部长拉娅·哈桑、议长纳比·贝里、总理萨阿德·哈里里、总统米歇尔·奥恩和外长巴西勒举行会谈。会谈议题涉及两国关系及黎巴嫩和地区局势，真主党是其中一个主要内容。

贝里在此前与蓬佩奥的会谈中表示，美国对真主党制裁给黎巴嫩及其人民带来消极影响。奥恩表示，真主党是黎巴嫩的主要派别之一，拥有广泛群众基础，“对我们而言，维护国家统一和国内和平才是优先考虑的事情”。

一直以来，美国将真主党列为“恐怖组织”并对其实施多轮制裁。黎巴嫩去年5月的议会选举和今年1月的新内阁组建中，真主党影响力大增，引发美方更多担忧。分析人士认为，蓬佩奥此行是寻求对真主党和伊朗施压。

蓬佩奥于3月19日至23日访问科威特、以色列和黎巴嫩，与相关国家领导人磋商地区安全等问题。（记者 李良勇）

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