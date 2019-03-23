印度开发出可选择性疏油或疏水的凝胶材料

据印度媒体日前报道，印度研究人员最近开发出一种新型凝胶材料，可根据不同处理方法有选择性地获得疏水或疏油特性。
据《印度教徒报》报道，印度理工学院高哈蒂分校的研究团队先将水溶性的天然生物聚合物——壳聚糖材料转化为纳米颗粒，然后通过化学处理将其转化为稳定的凝胶材料。
研究人员用酸（pH值为1）处理这种材料约15分钟，能够使其具备极度疏油的特性。如果用乙醇处理这种材料10分钟，然后进行空气干燥，能够使其具有疏水特性。
这就使得原本可进行生物降解的壳聚糖材料，最终根据不同处理方法，变成具备疏油或疏水特性的凝胶材料，从而可从油水混合物中去除油或者水。
相关研究成果已发表在新一期英国《材料化学杂志》周刊上。
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