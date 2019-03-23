美国宣布制裁委内瑞拉国有银行及附属机构

美国财政部22日宣布，制裁委内瑞拉一家主要国有银行及其附属的多家金融机构，以“回应”委内瑞拉政府逮捕反对派领导人高级幕僚。

美财政部在当天发布的声明中说，被制裁对象是委内瑞拉经济与社会发展银行及附属的4家金融机构。声明说，该银行作为委国家开发银行，帮助马杜罗政府向海外输送资金，“扭曲成立该银行的初衷”。

声明还指出，制裁是对委内瑞拉政府逮捕委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多高级幕僚的“回应。”

根据声明，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

委内瑞拉政府官员21日说，瓜伊多的助手罗伯托·马雷罗在打击恐怖主义行动中落网。美总统国家安全事务助理博尔顿当天晚些时候在社交媒体推特上发文，要求委内瑞拉政府立即释放马雷罗，称美国“不会放任不管”。

1月23日，瓜伊多自任“临时总统”，获得美国政府承认。1月28日，美国财政部宣布对委内瑞拉石油公司实施制裁。为逼迫委内瑞拉总统马杜罗下台，美方不断加大对委制裁力度。委内瑞拉政府谴责美国对委制裁。（记者刘晨 朱东阳）

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