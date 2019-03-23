俄罗斯称新型洲际导弹可摧毁任何防御系统

俄罗斯国家航天公司总裁德米特里·罗戈津22日表示，RS-28“萨尔马特”新型洲际弹道导弹可摧毁任何防御系统。

罗戈津当天在“俄罗斯-24”电视台节目中表示，RS-28“萨尔马特”导弹是一枚重型洲际导弹，它能够将当今任何导弹防御系统“撕成碎片”。

罗戈津还说，目前俄国家航天公司正在按计划完成所有大型国防订单。

去年3月俄总统普京发表国情咨文时，在屏幕上播放了一段“萨尔马特”导弹试射的模拟画面。他说，这一型号的导弹“可以打到地球上任何一个角落”，而且无法被拦截，已经进入试射的“积极阶段”。

据俄媒报道，RS-28“萨尔马特”洲际弹道导弹可携带10到15枚分导式核弹头，射程达1.7万公里，弹头采取先进的突防技术，据称能突破现有所有反导系统，精准攻击地球上任一目标。首批RS-28“萨尔马特”导弹计划于2021年投入使用，替代RS-20洲际导弹。（记者张骁）

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