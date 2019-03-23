俄罗斯文学大师的成长手册

为纪念屠格涅夫诞辰200周年、列夫·托尔斯泰诞辰150周年和高尔基诞辰150周年，3月15日，由人民文学出版社出版的新版俄罗斯经典自传体小说在北京俄罗斯文化中心举行首发式。

俄罗斯文学研究者与爱好者共同分享三位俄罗斯文学大师的自传体作品——屠格涅夫的《阿霞》《初恋》《春潮》，列夫·托尔斯泰的《童年》《少年》《青年》，高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》。

北京俄罗斯文化中心主任奥莉加·梅利尼科娃在致辞时表示：“俄罗斯文学的伟大之处在于，它有独特的民族特色，同时又不局限于本民族。俄罗斯文学让你感同身受，引发你思索。书中并没有现实的答案或者办法，但会引起你的兴奋、怀疑或者反对，会教你思考。我认为，这是俄罗斯文学魅力无穷的秘密所在。”

人民文学出版社副总编辑肖丽媛指出，三套自传体小说，既体现了作家本人的人格，又书写了俄罗斯人的性格，既写出了人物的内心，又刻画了时代的样貌。她期待读者可以如钱穆所说，在这些经典作品中“发现更高的人生”，“迎来自己的光明时代”。

中国俄罗斯文学研究会会长刘文飞教授、北京外国语大学“长青学者”张建华分别发表主题演讲。刘文飞介绍了屠格涅夫、列夫·托尔斯泰和高尔基这三位文学大师在俄罗斯文学史乃至世界文学史上的重要地位。然后一一介绍了这九本书的译者，强调这九本书都是“经过时间检验和读者筛选之后留下的名译”，都是人文社“压箱底的宝贝”，是“大作家的大书”，是“名著名译”，“值得购买、值得阅读、值得收藏”。张建华重点品鉴了屠格涅夫自传体小说《阿霞》《初恋》《春潮》中的爱情主题和女性形象。他认为中国读者比较熟悉屠格涅夫的六部长篇小说，相比之下，“屠格涅夫这些生命的记忆之声似乎显得微弱。然而，随着岁月的流逝、时代的变更，这一被记忆激活的青春爱情书写愈益显示出其独有的风采和魅力”。

（高 军）

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