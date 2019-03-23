书籍，架起中法文化交流的桥

3月15日至18日，一年一度的法国巴黎图书沙龙在凡尔赛展览中心举行。1号展厅的中国图书展区内人头攒动，书香扑鼻。参观者有的驻足翻阅图书，有的在文化体验台学写毛笔字。这是中国出版代表团第二十二次参加巴黎图书沙龙，内容丰富、装帧优良的图书成为法国民众感知中国文化、了解中国发展现状的一扇窗口。

巴黎图书沙龙始于1981年，由法国出版协会主办，是欧洲重要书展之一，吸引了世界各地上千家参展商进行图书及文创产品展示，每年有近20万观众前往参观。据了解，由中国图书进出口（集团）总公司组织的来自北京、上海、江西、浙江等省市的18家出版单位带来了传统文化、汉语学习、少儿读物、中国文学、人文社科等500余种、900余册图书，其中法、英文版图书约占70%。最新出版的法文版《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平讲故事》等摆放在书架中央，吸引不少参观者阅读。

法国作家索尼娅·布雷斯莱研究中国问题多年，曾出版《新疆行记》《发现西藏》等书。她向记者展示自己刚刚拿到的最新法文版《习近平谈治国理政》第二卷，高兴地对记者说：“我仔细阅读了《习近平谈治国理政》第一卷，对我启迪很大。我很高兴看到中国图书在此次书展展出，这将帮助法国民众更加了解当代中国。”

“轮到我写啦！”一群来书展参观的小学生正在中国文化展台前争先恐后学习如何使用毛笔。在中方工作人员的指导下，孩子们一笔一划地模仿着。带队老师萨拉告诉记者，每年班级都会组织一次“想象中的旅行”，去年的主题是“中国”。在“旅行”中，她带领孩子们学习如何使用筷子、了解中国风土人情等。“理解不同文化之间存在差异并且了解差异是什么，这对孩子们来说十分重要”，萨拉说，“我们通过这种方式让孩子们看到一个立体的中国”。

展会期间还举办了“相会在巴黎——中法合作的机会与前景”研讨会。与会代表表示，图书出版已成为文化交流最具活力的领域之一，希望中法两国进一步加深合作，充分发挥图书在推动两国民众相互了解过程中的桥梁作用。

研讨会上，法国出版商、历史学家费力克斯·托雷斯向现场观众展示了他出版的中国题材的书籍。他表示，20多年前，他就对介绍中国文化的法文书籍十分感兴趣，如今自己也在把中国故事讲给法国人听，对此感到很荣幸。“当我越了解中国，我就越喜欢中国。我希望能够有更多类别的中国图书引进法国，让更多的法国人爱上中国。”

米雷耶·纳蒂雷尔是新索邦大学普鲁斯特研究中心负责人，有着很多中国学生的她对中国展区的图书表达了极大的兴趣。她对记者说，中国图书在巴黎图书沙龙上展出，这是法中两国间的文化对话。“文学架起了法中文化交流的桥，让我们在不同文化之间找到了相通之处。”

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)