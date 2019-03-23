美韩围绕军费“份子钱”起龃龉(环球热点)

2018年11月5日，美韩启动海军陆战队联合演练。此次演练在韩国庆尚北道浦项地区举行，为期约两周。图为韩国海军陆战队员参加演练。

新华社/法新

3月20日，韩国《中央日报》援引消息称，为筹措美墨边境墙建设资金，美国国防部日前向国会提交了一份长达20多页的削减预算清单，其中包括韩美联合司令部紧急战争指挥所地堡、韩国群山美国空军基地等。

韩国国会3月21日发布的一份报告显示，截至2018年，韩国向美国支付的维持驻韩美军费用中，有超过1.3万亿韩元（约11.8亿美元）没有使用。

本月8日，美韩才刚刚敲定第10份《防卫费分担特别协定》。如今，围绕军费“份子钱”，美韩再起龃龉。有分析人士担心，在最近韩美联合军演接连被叫停或缩小的情况下，如果连驻韩美军预算也被转用，美韩同盟可能被弱化。

防卫费引嫌隙

“美国将从驻韩美军维护预算中获得约7050万美元投入边境墙‘资金池’。”韩国《朝鲜日报》报道直言，“这与美国一再声称韩国没有支付足够的驻韩美军费用形成了鲜明对比。”

在防卫费分担问题上，美韩互有怨言，已非一日之寒。

“自竞选期间，美国总统特朗普就多次指责韩国‘在国家安全上无票乘车’，要求韩国大幅提高防卫费用分摊金额。而韩国承担的防卫费金额及增长速度也超出了其预期，国内反对声音一直不断。”辽宁大学东北亚研究院、察哈尔学会研究员李家成在接受本报记者采访时说。

本月8日，美国彭博社援引多位政府官员的消息报道称，美国政府已考虑数月，“希望美军驻在国负担美军所需全部费用，同时要求这些国家额外支付相当于费用总额50%的‘会员费’”。

“第一批直面‘特朗普公式’要求的美国盟国之一是韩国。”韩联社称。同日，美韩签署了第10份《防卫费分担特别协定》，韩国同意为美国部署的2.85万美军支付1.0389万亿韩元（约9.24亿美元），同比增加8.2%。

彭博新闻社报道，特朗普在谈判期间告诉总统国家安全事务助理约翰·博尔顿，“我们要求费用增加50%”，导致美韩代表几乎“谈崩”。

“美韩政府就国防开支进行的艰难谈判与美朝领导人的缓和形成了鲜明对比。”美国外交关系协会网站刊文称，“这给几十年来一直使美韩受益的安全关系带来了不必要的压力。”

信任遭遇“侵蚀”

复旦大学美国研究中心教授沈丁立向本报记者分析，2018年以来朝鲜半岛局势发生积极变化，韩国面临的外部安全环境大为改善，这在某种程度上降低了韩国对美国的不对称依赖。

事实上，实现“自主国防”是韩国一直追求的目标。

今年1月，韩国国防部发布“2019年至2023年中期国防计划”，打算今后5年内在国防领域支出超过2400亿美元，以强化“自主”国防力量。

李家成说：“文在寅总统上台后，希望由韩国主导南北关系及半岛局势的走向与发展，致力于成为‘半岛号驾驶员’。同时，韩国加快了从美国手中收回战时作战指挥权的步伐，以打造独立的战时指挥体系。”

“指挥系统的这种转变旨在增强韩国的权威感并减少对美国的依赖。”美国外交关系协会网站分析指出，韩国在提供自身防御的成本和负担中承担更大的份额，会削弱其继续增加对美军财政支持的意愿，并侵蚀其对美国“一直作为一个坚定盟友”的信任。

“韩美同盟目前病情严重。”韩国国家统一研究所前所长金泰宇在近日的一次演讲中说。美联社则认为，“大部分对美韩联盟命运的担忧，都与美国一再声称美国在韩国的军事部署成本过高有关”。

近年来，美国多次要求韩国提高驻韩美军费用的分摊比例。据韩国官方披露数据，韩方所分担驻韩美军费用从1991年的约1500亿韩元，已上升至2018年的约9600亿韩元。

美国有线电视新闻网分析说，新签署的《防卫费分担特别协定》也非长期解决方案。新协议有效期仅1年而非以往的5年。这意味着2019年末，美韩将会就同样问题再回到谈判桌上。在下轮谈判中，美国很可能会要求韩国承担更多军费。

美国外交关系协会网站刊文称，“尽管韩国人继续对美国军队表示支持，但美国政府应该认识到，继续推动韩国大幅增加军费可能会削弱其对美韩同盟的支持”。

有分歧难“分家”

“首尔和华盛顿分担的防卫费用不是免费的。这笔付款旨在加强两国之间的联盟。”韩国《朝鲜日报》引述韩国民主党一位议员的观点说，“不能接受这笔资金挪作他用。”

在军费“份子钱”上，韩国一贯重视的是“交多少”与“怎么用”，而非“交”或“不交”。正如沈丁立所说，美韩双方存在博弈，但这不是他们关系的全部。美韩仍是盟友，有相同的价值观与相对一致的利益。基于半岛局势和自身安全的不确定性，韩国不会接受驻韩美军完全撤出。

日前，韩美联军司令部司令、驻韩美军司令罗伯特·艾伯拉姆斯在接受韩联社记者专访时强调，驻韩美军问题与签署半岛和平协定是两码事，暗示美军将继续驻扎韩国。

美韩有分歧，但难“分家”。本月4日至12日，韩美两国举行了代号为“同盟”的联合指挥所演习。韩国联合参谋本部说，“同盟”演习是为强调韩美两国长期维持的伙伴关系和共同保卫韩国及地区稳定的意志。演习重点将集中在朝鲜半岛全盘军事行动的战略、作战和战术层面。

对此，李家成分析说，“美韩在削减联合军演的同时，也找到了替代方案，即以小规模的‘同盟’演习和野外机动训练替代之前的‘关键阶段’和‘秃鹫’联合军演，继续保持美韩联合防御的态势”。

中国政法大学国际政治系教授李群英在接受本报记者采访时分析，美韩军事同盟关系在短期内不会出现变化。“1953年，美韩签署‘共同防御条约’，确立了美韩同盟关系。根据该条约，美国在韩国驻军并建立军事基地。这是美国全球军事战略和亚太战略的重要一环，不会轻易改变。此外，在驻军问题上，更多的是韩国有求于美国，为了保护自身安全，韩国短期内不会彻底摆脱对美国的军事依赖。”

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