一带一路为何如此生机勃勃？（望海楼）

3月22日，正在意大利进行国事访问的国家主席习近平在罗马同意大利总统马塔雷拉举行会谈，重点谈到“一带一路”等话题。

习近平主席说，双方要打造合作亮点，携手共建“一带一路”，加强发展战略对接和务实合作规划。马塔雷拉总统表示，意大利支持习近平主席倡导的共建“一带一路”倡议，相信这将有利于欧亚大陆互联互通和共同发展，使古老的丝绸之路在当代焕发新的活力。“一带一路”也是一条文化交流之路。这是意大利领导人欢迎共建“一带一路”倡议的最新表态。

“一带一路”建设推进5年多来，始终生机勃勃，成就举世瞩目，赢得国际社会普遍赞誉，朋友圈不断扩大。包括意大利在内，越来越多的西方发达国家对共建“一带一路”倡议表现出积极态度。

对新事物的认识需要一个过程，需要不戴有色眼镜。西方社会一些人热衷于用传统地缘政治思维来解读“一带一路”，认为是在推进地缘政治扩张。这是对“一带一路”倡议的误读。事实上，“一带一路”是一个给世界特别是相关国家带来新的发展机遇的伟大倡议。

从维度上看，“一带一路”从点、线、面、势等方面带动相关国家发展。点上集聚，通过产业布局、园区建设、港口建设等增强当地经济发展的集聚效应。线上畅通，推进大规模的基础设施建设，推进铁路、公路、水路、空路、管路、信息高速路的互联互通，缩短不同发展节点的经济距离。面上联通，通过政策沟通、资金融通、贸易畅通，降低跨国经济活动的成本，促进货物流、人员流、信息流、资金流跨境流动。型上成势，将散落的“珍珠”串联起来，形成共同发展之势，横跨欧亚的六大经济走廊构成“一带一路”的骨架。

从发展模式上看，“一带一路”是新型的共同发展模式，从不均衡的经济全球化转向更均衡的经济全球化。“一带一路”倡议实施以来，一大批重大合作项目落地生根，弥补了发展中国家的关键投资缺口，推动了经济增长，是雪中送炭，而不是所谓的“债务陷阱”。通过帮助相关国家建设基础设施、发展产业、开展技术培训等，提升了所在国的内生发展能力；通过完善全球产业链、供应链，使得相关国家能够更好地参与全球分工。

从合作方式上看，“一带一路”是新型国际协作模式，从战略竞争到战略协作。“一带一路”倡议与多个国家实现了战略对接，例如俄罗斯等国的“欧亚经济联盟”、欧盟的“容克计划”、印尼的“全球海洋支点”构想等。“一带一路”与这些国家的倡议不但没有形成冲突，反而构成了互补，为这些国家实现其倡议注入了新动力。

从交往模式上看，“一带一路”是新型国际交往模式，从不平等的政治秩序转向平等的政治秩序，提供中国方案而不输出中国模式。“一带一路”倡议虽由中国提出，但由各国共商共建共享。结伴而不结盟，不断做大朋友圈，不搞排他小圈子。

从务实行动上看，“一带一路”是新的实践，也体现了新的地缘发展思维。传统地缘政治思维是国强而必霸，相互拆台，彼此“争夺蛋糕”，制人而不制于人，酿成了20世纪的两次世界大战。新的地缘发展思维则是国强而好仁，相互搭台补台，共同“做大蛋糕”，利人而后利己，必将推动21世纪的全球繁荣。

“一带一路”是人类在21世纪初提出的最宏伟的地缘发展倡议，是构建人类命运共同体的生动实践，是崛起的中国送给世界的最好礼物，也是最大的中国机遇。如果看不到这些，就难免错失时代机遇。

（作者为清华大学公共管理学院副教授、清华大学国情研究院副院长）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)