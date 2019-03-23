一带一路建设的闪亮名片（一带一路建设进行时）

“感谢中国人民为我们带来技术，为我们国家筑桥修路……”近日，在由中国出口信用保险公司承保建设的莫桑比克马普托跨海大桥旁，参与大桥建设的当地员工贝贝兴奋地说。在他黝黑的脸庞上，是掩饰不住的骄傲和自豪。

贝贝的英文名叫Victory。在大桥施工期间，他开得了电梯，当得了翻译，管得了库房，绑得了钢筋，工作十分出色。贝贝说，2018年11月马普托大桥建成通车后，将原来两三个小时的渡海时间缩短到十分钟左右，使繁华的马普托市区和卡腾贝地区间的连接沟通变得更为便捷与通畅，“以后生活更方便了”。

马普托大桥及连接线项目纵贯莫桑比克南北，是连接南非交通主干道的重要组成部分，由中国交建下属的中国路桥工程有限责任公司承建。2011年6月，中国路桥公司与大桥业主方签署商务合同。为推动中资银行与出口商抱团出海，为大桥建设提供资金、技术、设备等一揽子方案，中国信保依靠自身主权级政策性金融机构的独特优势，通过中长期出口信用保险产品，撬动中国进出口银行6.8亿美元的商业贷款融资，解决了商务合同85%的融资。通过长达15年的中长期融资方案，切实解决莫桑比克政府基础设施需求与短期外汇储备不足的矛盾，缓解了莫桑比克政府的外债压力，为大桥建设的顺利推进奠定了基础。

与此同时，中国信保还通过特定合同保险产品，保障中国路桥公司顺利回收账款，确保中国资金“出得去”，也“回得来”，免除了大桥建设者的后顾之忧。

在马普托大桥建设期间，中国信保密切关注项目进展和各方需求，在项目变更设计方案、变更商务合同、变更提款期等关键节点，积极予以支持和配合，从融资侧保证了大桥项目顺利建成通车。目前，主跨悬索桥达680米的马普托大桥已成为当地的标志性建筑，也是“一带一路”建设的闪亮名片。

马普托大桥项目建设期间，中国企业高度重视发展项目的社会效益，积极履行社会责任，累计为莫桑比克创造了3780多个就业岗位，累计输出焊工、车工、钢筋工、司机、机械操作手等各类技术工人5000余名。

中国信保相关负责人表示，随着“一带一路”建设由“大写意”转为“工笔画”，海外项目越来越重视精耕细作。中国信保将努力发挥好政策性金融职能，携手走出去企业，为共建“一带一路”打造更多闪亮名片。

《 人民日报 》（ 2019年03月23日 02 版）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)