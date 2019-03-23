让传统友谊焕发新的生机活力

相知无远近，万里尚为邻。3月21日至26日，习近平主席对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。这是党和国家最高领导人今年首次出访，对中意、中摩、中法关系发展具有重要历史意义，将为新时期中欧关系发展注入新动力，为共建“一带一路”开辟新空间，为世界和平与发展作出新贡献。

“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”深厚的传统友谊，静静流淌于中国与意大利、摩纳哥、法国友好交往的长河中，佳话传扬。千年丝路连接起中国和古罗马两大文明，一部《马可·波罗游记》在西方掀起历史上第一次“中国热”；摩纳哥王宫中，中式家具、石狮和亭子，诉说着与中国的友好交往历史；伏尔泰等法国启蒙思想家对中国儒家思想抱持浓厚的研究兴趣；20世纪初，中国共产党老一代领导人中很多是在法国负笈求学的；二战中，法国医生贝熙叶冒着生命危险，开辟自行车“驼峰航线”……

“友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果。”进入新时代，高层交往为巩固传统友谊、增进战略互信、推动世代友好和全面合作深入发展，发挥着重要引领和推动作用。习近平主席欧洲三国之行，必将让传统友谊焕发新的生机活力。

今年是中意全面战略伙伴关系建立15周年，明年将迎来中意建交50周年。中国国家主席时隔10年再次访问意大利，双边关系将承前启后、继往开来，书写新的历史篇章。中摩建交24年来，始终坚持相互尊重、平等相待、合作共赢。近年来，双方在生态环保、应对气候变化、清洁能源、绿色低碳、野生动物保护等领域深化合作，为大小国家友好交往树立了典范。中国国家主席首次访问摩纳哥，将开启中摩关系发展新时代。法国是第一个同新中国正式建交的西方大国。55年来，中法关系始终走在中国同西方主要发达国家关系前列，成为“世界大国关系中的一对特殊关系”。5年前，习近平主席在中法建交50周年纪念大会上发表重要讲话，以“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、合作共赢”概括中法关系的精神，揭示了双方相互走近、真诚合作的不竭动力。习近平主席再次访法，必将开创双边关系更加美好的未来。

惟以心相交，方成其久远。在高层交往的引领下，中意、中摩、中法不断密切人文交流，为传统友谊历久弥新奠定了坚实的民意基础。民间交往的滋润，民心相亲的力量，必将让中国与三国友好交往更趋活跃、友谊之树更加枝繁叶茂。

“友谊是相互信任，是长存于心。”友谊基于信任，也将增进信任。我们坚信，习近平主席这次对三国的历史性访问，必将为中欧关系特别是中意、中摩、中法双边关系培育出更加艳丽的花朵，开辟更为广阔的空间，赋予友好交往更加丰富的内涵，更好造福、更多惠及中欧人民，书写新时代中欧友好交往新佳话。

《 人民日报 》（ 2019年03月23日 02 版）

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