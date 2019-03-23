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国防部新闻发言人就美国国防部和军方高官涉华言论答记者问

2019年03月23日09:58  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月22日电  （记者李龙伊）国防部新闻发言人吴谦22日就美国国防部和军方高官涉华言论答记者问。

　　问：媒体报道，当地时间3月14日，美国代理国防部长沙纳汉、美军参联会主席邓福德在参议院军事委员会2020财年国防预算听证会上作证时大肆渲染“中国威胁”。请问中方对此作何评论？

　　答：美方言论罔顾事实，渲染“中国军事威胁论”，充斥着“零和”博弈的冷战思维，不利于中美两国和两军关系健康发展，我们对此表示坚决反对。

　　中国坚定走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国军队坚持独立自主、自力更生，依靠自己的力量推进军队现代化建设。中国军事力量的发展壮大，是世界和平力量的发展壮大。中国军队越来越多地承担国际责任，提供更多公共安全产品，受到国际社会的普遍赞誉，这是任何不带偏见的人都无法否认的。

　　我们注意到，美防务部门在争取军费预算时总是喜欢打“小算盘”，企图通过渲染他国威胁来为自己获得更多实利。这种做法是短视的，也是非常危险的。我们要求美方摒弃冷战思维，客观理性看待中国的国防和军队建设，停止发表错误言论，以实际行动推动中美两国和两军关系健康稳定向前发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年03月23日 06 版）
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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