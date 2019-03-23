柬埔寨金港高速公路开工仪式举行

本报金边3月22日电 （记者丁子、赵益普）柬埔寨首条高速公路“金边至西哈努克港高速公路”（简称“金港高速”）开工仪式22日在柬埔寨磅士卑省举行，柬埔寨首相洪森、中国外交部副部长孔铉佑、中国驻柬埔寨大使王文天等两国代表以及当地民众约1万人出席了开工仪式。

洪森在致辞中表示，首条高速的开工建设是柬埔寨历史上重要的时刻。如果没有中国政府的大力支持，柬埔寨首条高速公路项目将永远无法实现。孔铉佑在开工仪式上表示，金港高速是中柬在“一带一路”框架下高质量合作的重点项目，建成后，金边和西哈努克港两地的车程由目前的5个小时缩短到两个小时。这条路不仅是柬埔寨人民的圆梦之路、发展之路，更是中柬友谊之路、合作之路。

金港高速由中国企业投资建设，全长约190公里，为全封闭高速公路，设计和施工皆采用中国标准，双向四车道，设计时速80至120公里，工期4年。金港高速将结束柬埔寨没有高速公路的历史，为柬社会经济发展发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2019年03月23日 04 版）

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