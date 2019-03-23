“脱欧”公投1000天：只有“黑洞”没答案

3月21日，是英国“脱欧”公投结果公布后的第1000天。“脱欧剧”上演了一幕又一幕，答案仍在风中飘，引发人们深思。

英国首相特雷莎·梅日前已正式向欧盟递交延迟“脱欧”信函，但只有得到全部欧盟成员国批准，“脱欧”才能推迟。症结在于：一方面，欧盟并不会无条件同意推迟“脱欧”，即便同意推迟“脱欧”，分手协议到底改不改、怎么改又将引发新一轮博弈，变数很多；另一方面，英国议会表示不会就没有实质改动的新协议再次投票，从程序上把梅首相逼入了死角。

当下的“脱欧剧”，似乎进入了即兴表演阶段，结局越来越难预料。抛开对结局的关注，人们看到，英国社会已显露疲态，民众对政治机器的疑虑在增加。“脱欧”进程正演变为一个巨大的政治“黑洞”，吞噬着本应投入发展和民生的资源，让国家运行的重心发生偏移。

党争激烈、民意分裂的当下，“脱欧”议程被异常复杂的政治决策程序绑架。政府想占据主动，议会却不甘权力旁落，双方彼此牵制。在这个充满了“暗物质”的系统里，政治机器丧失了推动变革的动力。

一个分裂的社会，一个弱势的政府，一个“纠结”的首相——在一团乱麻的“脱欧”政治现实里，英国人越来越感到茫然无措。有人说，英国的民主病了，各政党在“脱欧”问题上陷入了莫衷一是、四分五裂的“死循环”。

英国“脱欧”，如同棱镜，折射出西方世界诸多问题。从欧陆到北美，一些西方国家的政治体系里，党争凌驾于国家社会利益之上，导致决策体系失效，难以产生服务于民众的积极力量，无力推动符合国家长远利益的根本性、长期性变革。

如耶鲁大学政治学者戴维·梅休所言，政客们即便想作为，为了获得尽可能多的支持，如选票和资本，也很难拿出勇气开出“苦药”。

1000天之前，不少英国民众冒雨出门投票。他们以为只需按下一个启动钮，政治系统就会自动完成程序并给出答案。没想到，事情远非这么简单。

“政治精英”们还在无休止地辩论，民众已经用自己的方式抵制“黑洞”了：英国“脱欧”进程不断暴露出体制的缺陷，激发了民众的反思和改良意识……西方不少学者开始意识到，需要一次深层次的社会变革。

然而，问题在于，深度分裂的民意还能重新凝聚共识吗？西方能否从其他优秀文明中获得启示，实现自我超越和革新？

这些问题的答案，如同英国“脱欧剧”的结局，依然在风中飘荡。（新华社记者韩梁 叶书宏）

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