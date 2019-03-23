2019年首次！NASA宇航员为更换电池进行太空行走

综合报道，3月22日，美国2名宇航员在国际空间站，为替换老化电池而进行了太空行走。

据报道，美国宇航局(NASA)的安妮·麦克莱恩和尼克·海牙，计划在太空中工作几个小时，用锂离子电池换掉三个旧的镍氢电池。这对组合在第一项任务中克服了一些小困难，其中包括在空间站的一个桁架上安装一个工具包，以备将来使用。

空间站的机械手臂已经完成了大部分繁重的工作，但宇航员仍然需要将300磅重、相当于咖啡桌大小的适配器与附件重新连接。

即使当天的任务已完成，空间站仍有更多使用了20年的电池需要更换。美国宇航局正在将48节电池更换为预计将延续空间站剩余寿命的电池。据悉，空间站使用太阳能电池板发电，但由于处在黑暗中，无法从太阳获得电力。

此次太空行走是3次更换电池和进行其他维护计划中的第一次。下周的太空行走将首次由全员女性太空人完成。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)