伯明翰清真寺连遭破坏 英国警方介入调查

英国中部城市伯明翰5座清真寺21日凌晨遭到破坏，警方和反恐调查人员介入调查。

新西兰恐怖袭击事件发生以来，英国警方增加各地清真寺周边的巡逻警力。

【凌晨作案】

西米德兰兹郡警察局长戴夫·汤普森21日告诉媒体记者，当天凌晨2时32分接到报警，说一名男子用锤子砸碎伯明翰市伯奇菲尔德路一座清真寺的窗户。警员几分钟后抵达现场，发现肇事者已经离开。不足一小时后，警方再次接到报警，说斯莱德路一座清真寺遭遇类似破坏。

西米德兰兹郡警察局加强对清真寺周边地区的巡逻，发现其他清真寺同样遭到破坏。

汤普森说：“现在不知道肇事者的动机……警员和反恐人员正在联合调查。犯罪痕迹学专家正在核实证据，警方正在调取监控录像。”

警方认定5起破坏事件“有关联”。

伯明翰市地方议员沙巴娜·马哈茂德经由社交媒体“推特”呼吁“所有居民保持冷静，发现线索及时报警”。

2011年人口普查结果显示，伯明翰22%的居民是穆斯林。英国《每日邮报》报道，个别伯明翰穆斯林反映，得知清真寺遭到破坏，他们不敢带孩子去清真寺祷告。

【时期敏感】

伯明翰清真寺遭破坏，距离新西兰克赖斯特彻奇恐袭不到一周。

英国内政大臣赛义德·贾维德21日说，伯明翰清真寺遭遇破坏“令人非常担忧”，“仇恨犯罪在我们的社会永远没有位置，永远不会受到容忍”。

汤普森说：“新西兰克赖斯特彻奇市悲剧发生以来，西米德兰兹郡警员与当地信徒密切合作，在清真寺、教堂等宗教场所予以大家安慰、支持。”

“在这种艰难时期，尤其重要的是大家紧密团结，反对那些企图在社区内制造不和谐、不稳定和恐慌的人。”

法新社报道，反种族歧视团体警告，英国人对特定宗教的恐惧越来越严重，极右翼人士的活动相应增加。

位于克赖斯特彻奇市中心的马斯吉德·努尔清真寺和位于郊区林伍德的另一座清真寺15日下午相继遭遇枪手袭击，50人死亡、几十人受伤。新西兰总理杰辛达·阿德恩认定这一事件是“恐怖主义袭击”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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