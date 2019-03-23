白宫称“伊斯兰国”已完全失去在叙控制区

美国白宫22日说，极端组织“伊斯兰国”已完全失去在叙利亚的控制区。不过，叙利亚武装组织当天表示，与“伊斯兰国”在叙东部的交火仍在继续。

白宫发言人桑德斯当天在总统专机上对随行记者表示，“伊斯兰国”已经“百分之百”失去在叙利亚的控制区。她说，美国防部代理部长沙纳汉已向总统特朗普汇报该消息，国防部随后会有更多信息发布。

不过，由叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主军”媒体中心主任穆斯塔法·巴利22日在社交媒体上表示，目前该武装与“伊斯兰国”仍在叙东部巴古兹镇附近进行激烈交火，清除“伊斯兰国”的行动并未结束。

巴古兹镇位于叙利亚与伊拉克交界处，毗邻幼发拉底河，是“伊斯兰国”最后一处主要据点。有分析人士认为，即使拿下巴古兹镇，由于一些“伊斯兰国”残余势力在叙利亚东部沙漠地带继续活动，一些成员藏身民间伺机发动袭击，“伊斯兰国”仍构成安全威胁。

“伊斯兰国”2014年6月宣布建立所谓的“哈里发国”，曾控制伊拉克西部、北部以及叙利亚北部、东部和中部大片土地。2014年8月，美国开始对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施空袭，当年9月将空袭范围扩大至叙境内，并发起组建打击“伊斯兰国”的国际联盟。（记者刘晨 刘品然）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)