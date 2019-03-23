迪士尼完成并购福克斯 次日开始陆续裁员三千

美国华特迪士尼公司20日完成并购21世纪福克斯公司，次日开始陆续裁员3000人。同时，得以留在21世纪福克斯的员工将得到少许股票奖励。

迪士尼收购21世纪福克斯，把后者影业和电视业务及其持有的流媒体网站Hulu的30%股权等资产收入囊中。21世纪福克斯旗下一系列区域体育电视网将剥离。

美国《综艺》周刊报道，21世纪福克斯首席执行官拉克伦·默多克召开全公司会议，宣布在21世纪福克斯任职超过20年的员工将获得价值3000美元的股票；任期不足20年的员工将得到少一些的股票。

他在会议上说：“大家都是主人。大家每个人都有话语权。我们希望大家的声音得到聆听。”

然而，一些即将因并购而离开的21世纪福克斯员工没有这么幸运。迪士尼首席执行官鲍勃·伊格曾向股东承诺，这项并购将节约20亿美元成本。美国《洛杉矶时报》报道，为达到这一目的，迪士尼计划裁员3000人。

美国《财富》杂志分析，并购后的裁员举措在预料之中，因为两家企业的不少岗位重叠。《综艺》周刊报道，管理层裁员已经开始。21世纪福克斯多名负责市场营销和分销的管理人员已经受到裁员波及。福克斯影业预期将成为裁员重灾区。

迪士尼股票价格21日下跌1.2%至每股108.66美元。21世纪福克斯股价当天下跌0.2%至每股41.7美元。

历经15个月谈判，迪士尼完成这项好莱坞迄今规模最大并购之一。根据迪士尼和21世纪福克斯公司的声明，迪士尼收购21世纪福克斯的协议美国东部时间20日零时2分正式生效。

去年6月，美国司法部有条件批准迪士尼以713亿美元收购21世纪福克斯公司的交易，同时要求迪士尼出售21世纪福克斯旗下22家地区体育电视网络，以符合相关反垄断规定。

迪士尼2017年12月提出以524亿美元收购21世纪福克斯部分资产，但美国通信和传媒业巨头康卡斯特公司2018年6月“半路杀出”，迫使迪士尼提高收购价。（卜晓明）（新华社专特稿）

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