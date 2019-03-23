1500名美士兵本周抵欧 美军在欧首测快速部署战略

美军1500名士兵本周抵达欧洲，以测试快速部署战略。首批士兵21日从美国抵达德国，随后将前往波兰。

300多名士兵21日搭乘包机抵达德国首都柏林泰格尔机场，美国驻德大使理查德·格雷内尔、美国陆军国民警卫队副司令约翰·格龙斯基和卡斯滕·布鲁尔在机场迎接。

这些士兵来自美国得克萨斯州布利斯堡基地，隶属美军第一装甲师第二装甲旅。抵达德国后，他们将前往波兰，与当地部队联合演习，启用先前部署在荷兰的“艾布拉姆斯”坦克、“布拉德利”战车和其他装备。

1500名美军士兵大约一周前接到前往欧洲的命令。除21日抵达的300多人，其他人员晚些时候到位。

格龙斯基说，行动旨在强化快速部署，“同时与我们的北大西洋公约组织盟国、如德国和波兰这两个重要盟国协作”。

美军快速部署战略包括在欧洲预先部署坦克、车辆、弹药和其他物资，以减少后勤准备工作量。美联社报道，这是美军首次在欧洲测试快速部署战略，以增加对俄罗斯“威胁”的威慑。

结束任务后，美军士兵将返回原驻基地，装备将运回荷兰。

美国陆军在一份声明中说：“我们有能力迅速向战区增派随时准备作战的部队，对接到北约指令后出兵至关重要。”

另外，作为美军“准备倡议”的一部分，北约正在研究方案，以备发生军事冲突时在30天时间内部署30个营、30个空军中队和30艘战舰。

北约同时宣布，正分别在美国和德国新设两个军事指挥部，方便将部队和装备运送至美国或在欧洲国家机动。

克里米亚2014年3月并入俄罗斯联邦，美国及其北约盟国加强在欧洲的军事活动，包括在爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰部署部队。（安晓萌）（新华社专特稿）

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