“三星千金”涉滥用麻醉剂　整形医院将被调查

韩国首都首尔警方21日证实，将调查江南区一家整形医院，原因是那家医院涉嫌违法向三星集团会长的长女、新罗酒店社长李富真提供麻醉剂。

【护士爆料】

首尔警察局21日说，次日将联合当地医疗监管机构审查涉事整形医院的处方药管理状况。警方证实，已经着手搜集证据。

涉事整形医院一名前助理护士接受韩国独立媒体机构Newstapa采访时说，李富真2016年1月至10月定期在这家医院非法注射异丙酚，每月至少两次。

异丙酚是一种镇静剂，通常用于一些整形手术和皮肤病治疗。韩国2011年将它界定为精神药物，规定只能用于特殊医疗。出于其他原因注射异丙酚涉嫌违法。

爆料人说，为防止李富真在注射异丙酚过程中出现呼吸暂停等副作用，一名医生和一名护士在贵宾病房内观察这名“三星千金”的状况，一般数小时内不离开房间。

爆料人说，这家整形医院没有在治疗区域、停车场和电梯安装监视摄像头，甚至为了“保护”李富真而没有留下任何她使用异丙酚的纸质医疗记录。

【千金辩解】

李富真否认滥用麻醉药指认，说她2016年光顾这家整形医院纯粹为了治疗烧伤。

Newstapa披露“三星千金”涉嫌滥用麻醉剂次日，李富真如期出席新罗酒店的股东大会。大约20分钟以后，她面无表情地走出酒店，没有回应记者提问。

她在一份声明中说：“我为让这么多人担忧而抱歉。媒体对我非法使用异丙酚的报道不真实。”

李富真现年48岁，父亲是三星集团会长李健熙。

在韩国，“衔着金汤匙出生”的财阀子女经常成为舆论焦点。个别财阀子女因能力和道德欠缺却依然继承企业经营权而招致批评。

韩进集团“大小姐”赵显娥2014年因不满空乘人员的服务大闹客机头等舱并导致航班延误，一度遭受口诛笔伐。韩国媒体上月曝光她丈夫一组伤痕累累的照片和视频；这名女富豪涉嫌殴打丈夫、虐待孩子。（杜鹃）（新华社专特稿）

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