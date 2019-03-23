戈兰高地争议再起 特朗普再在中东扔“外交炸弹”

美国总统唐纳德·特朗普21日再次扔下“外交炸弹”，称美方应当承认以色列对戈兰高地的“主权”。

国际社会不承认这块获称“中东水塔”的战略要地是以色列领土。

特朗普治下，继承认耶路撒冷为以色列“首都”以后，美国政府中东政策再次“急转弯”，就中东和平所持立场进一步偏离“中立”，招致批评和谴责。

【“转弯”避下属】

“52年后，现在是美国完全承认以色列对戈兰高地主权的时候”，特朗普21日在社交媒体“推特”写道，戈兰高地“对以色列和地区稳定具有关键的战略和安全价值”。

不清楚白宫是否会就特朗普这篇“推文”发布正式文书。美联社报道，这意味着美国将成为第一个承认以色列对戈兰高地拥有主权的国家，而国际社会认为这是以色列占领的争议领土，归属应当交由以色列和叙利亚谈判决定。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带，居高临下，水资源丰富。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地。叙利亚在1973年第四次中东战争中没能夺回。1974年，两国达成军队《脱离接触协议》，在戈兰高地东侧设军事隔离区，由联合国观察员部队进驻。以色列1981年宣布吞并戈兰高地，国际社会不予承认，认定这是非法占领，呼吁以方归还叙利亚。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡寻求特朗普承认戈兰高地为以色列领土。

美国国务院上周发布一份年度人权报告，把关联戈兰高地的文字表述从“以色列占领”改为“以色列控制”，预示美方准备调整政策。

不过，按照美联社的说法，特朗普借“推特”发布决定，让不少人吃惊。一些美国和以色列官员说，原本预料特朗普会在内塔尼亚胡下周访问美国时宣布。国务卿迈克·蓬佩奥20日到访以色列，拒绝回答媒体相关提问，当地时间21日上午依然说美方立场没有变化。

【“助攻”送礼物】

21日是犹太教传统节日“普林节”。国际媒体和政治分析师认定，特朗普这一天宣布应承认以色列对戈兰高地的主权，是给内塔尼亚胡送上“选战助攻”。

内塔尼亚胡称这是“普林节奇迹”，当天在多个场合感谢特朗普。他再次指认伊朗“试图把叙利亚作为摧毁以色列的平台”。这是以方近年来主张必须控制戈兰高地的一大理由，也是内塔尼亚胡在选战中打的一张国家安全牌。

以色列定于4月9日举行议会选举，内塔尼亚胡面临苦战。尽管他自己否认，这名以色列总理同时受到多项贪腐指控。选战期间，他反复设法把选民关注点转移到外交成绩以及美国、特朗普的铁杆支持。

特朗普21日晚些时候接受福克斯商业新闻电视台采访时否认帮内塔尼亚胡打选战，表示不清楚后者近况如何，“但我听说他干得不错”。他说，相信内塔尼亚胡的竞选对手同样会赞同美方所为。

不过，在美国自由派犹太人游说团体“J街组织”主席杰里米·本—阿米看来，特朗普所做“无关美国或以色列的长远利益”，而是给内塔尼亚胡送上“政治礼物”，希望给后者增加连任机会。J街组织主张经由和平和外交方式化解以色列与巴勒斯坦冲突，认为美国“过早”承认戈兰高地归属以色列是不必要的挑衅，违反国际法。

特朗普同时有国内政治考虑，意图显示共和党比民主党与以色列和犹太人更“铁”。对特朗普力挺以色列和内塔尼亚胡，他的保守派“基本盘”选民很吃这一套。共和党籍资深参议员林赛·格雷厄姆正推动国会承认以色列对戈兰高地的控制，21日对特朗普表达支持。

【“中立”再偏离】

《华盛顿邮报》报道，特朗普这一举动标志着美国官方就中东和平所持中立态度的一次重要“象征性逆转”。

特朗普领导的共和党政府2017年12月不顾国际社会反对，改变几十年政策定位，承认耶路撒冷为以色列首都，2018年5月把美国驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。美国在巴以和平进程中名义上的“中立”态势受到质疑，巴勒斯坦因而拒绝继续接受美方调解。

一名不愿公开姓名的美国政府高级官员告诉路透社记者，过去几天，特朗普与国家安全事务助理约翰·博尔顿、女婿和白宫高级顾问贾里德·库什纳、国际谈判特别代表即中东特使贾森·格林布拉特、驻以大使戴维·弗里德曼讨论，“所有人都支持这个主意”。

蓬佩奥当地时间21日在内塔尼亚胡陪同下前往“哭墙”。这是美方高官首次在以方总理陪同下造访这一位于耶路撒冷老城的犹太教圣地。除了支持内塔尼亚胡竞选连任，法新社报道，蓬佩奥这一举动同样可能被解读为美国默认以色列对耶路撒冷巴勒斯坦被占领土的主权要求。

白宫打算在以色列选举后推出中东和平新方案。路透社报道，新方案的公布一拖再拖，招致广泛质疑。特朗普的决定可能会加大落实新方案的难度，缘由是新方案不仅想让巴以重回谈判桌，还想让美国的阿拉伯盟国与以色列走得更近，而这些国家长期拒绝接受以色列吞并戈兰高地。

美国前中央情报局局长、前国防部长利昂·帕内塔批评特朗普“在推特推出又一项显然没有与国际伙伴讨论过的政策”。这名资深民主党人说，承认戈兰高地为以色列领土无异于“放弃所有人认为会是中东和平协议组成部分的一块筹码，会给我们在中东的阿拉伯伙伴制造实际难题”。

【“逾越”国际法】

阿拉伯国家联盟秘书长艾哈迈德·阿里·阿布·盖特21日在一份声明中说，特朗普的言论 “彻底逾越国际法”，“阿盟完全支持叙利亚追讨被占领土的权利”。

欧洲联盟发言人当天在一份声明中说，欧盟对戈兰高地问题的立场没有变化，“依照国际法，欧盟不承认以色列对它1967年以来占领土地的主权，包括戈兰高地，不认为它们是以色列领土的一部分”。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢在“推特”写道，土耳其“支持叙利亚领土完整”，美方“试图把以色列的非法行径合法化，只会导致这一地区出现更多暴力”。

原美国国务院高级官员、对外政策智库外交学会主席理查德·哈斯在“推特”写道，他非常不赞成特朗普的决定，这一举动将违反联合国安全理事会第242号决议。这项决议在第三次中东战争以后通过，拒绝承认以色列借助武力获取的领土，呼吁以方撤出所占领地区，确保地区国家有权利在安全和获得承认的边界内和平生存。

以色列和叙利亚2000年就以方可能归还戈兰高地和两国签订和平协定举行高级别会谈，最终破裂，后续谈判无果。

生活在戈兰高地的德鲁兹人艾曼·阿布·贾巴尔接受路透社记者电话采访时说：“无论美国还是以色列，无论特朗普还是内塔尼亚胡，都不会改变戈兰高地是叙利亚土地的历史事实，那里今后仍将是叙利亚的土地。”

戈兰高地以色列占领区现有居民4万多人，过半是作为阿拉伯人分支的德鲁兹人，其余为以色列定居者。众多生活在叙利亚的德鲁兹人长期支持叙利亚政府。以色列1981年宣布吞并戈兰高地后允许那里的德鲁兹人加入以色列国籍，大多数德鲁兹人拒绝，依然保留叙利亚国籍。（胡若愚）（新华社专特稿）

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