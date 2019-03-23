巴西前总统特梅尔涉嫌贪腐被捕 亲信一并落网

巴西前总统米歇尔·特梅尔21日因涉嫌贪腐在圣保罗市遭逮捕。

检察机关指控以特梅尔为首的“犯罪团伙”收受贿赂等多项罪名，涉案金额数亿美元；其中，特梅尔本人涉嫌在巴西安格拉3号核电厂建设项目中收受数十万美元贿赂。

【窝案收网】

巴西里约热内卢第七联邦刑事法庭法官马塞洛·布雷塔斯21日签发针对特梅尔等人的逮捕令。除特梅尔，他的亲信、巴西前矿产和能源部长莫雷拉·佛朗哥等9人一并落网。

逮捕令写道，逮捕特梅尔是为避免他销毁证据。特梅尔当天由警察从圣保罗带往里约热内卢，接受调查。

检方在一份声明中说，特梅尔涉嫌收受贿赂，让恩热维什工程咨询公司中标安格拉3号核电厂建设项目。检方说，恩热维什公司一名高级主管与检方达成辩诉交易，承认2014年向特梅尔亲信的企业支付超过30万美元。

检方指控特梅尔及其多名身边人自上世纪八十年代以来从事收受贿赂、权钱交易等违法勾当，涉案金额合计18亿雷亚尔（约合4.72亿美元）。

联邦检察官法比亚娜·施奈德说：“这是一个以米歇尔·特梅尔为首、持续至今的犯罪团伙。”

检方披露的信息显示，这一团伙下设“反情报”分支，监视和扼杀潜在调查和诉讼“苗头”，甚至以假文件误导检方。

巴西2014年3月启动“洗车行动”大规模反腐调查，涉案人员包括众多政界、商界人士。巴西前总统迪尔玛·罗塞夫2016年遭弹劾，时任副总统的特梅尔接任总统。他2017年成为调查对象，遭检方起诉，但国会众议院表决不予停职、不交予司法审理，他得以“躲过一劫”。

特梅尔去年年底结束任期，不再获得在任总统特权。

【“洗车”待续】

特梅尔的律师爱德华多·皮萨罗·卡尔内洛斯证实特梅尔遭逮捕。

卡尔内洛斯说，抓人“缺乏依据”，特梅尔的律师小组已经提起上诉，要求释放当事人。

巴西总统雅伊尔·博索纳罗在访问智利途中被记者问及特梅尔遭逮捕一事。他回应，“每个人必须为他们自己的行为承担责任”。

分析人士说，一些人先前担心，随着一些参与“洗车行动”的关键司法人员转往其他岗位，这场反腐行动的推进可能遭遇挫折。然而，特梅尔落网意味着反腐“剧情”远没有接近尾声。

“如果（巴西前总统路易斯·伊纳西奥·）卢拉（·达席尔瓦）和特梅尔能进监狱，谁不可以呢？”圣保罗因斯珀大学政治学教授卡洛斯·梅洛说，“多名以前出任要职的政治人物现在不在任，更容易受到警方调查。”

卢拉2017年接受法庭一审审理，因收受奥亚斯建筑公司一套豪华海滨公寓而被定罪。去年1月，联邦第四地区法院维持一审判决并把他的刑期延长至12年零1个月；他当年4月到位于巴拉那州首府库里蒂巴的一座监狱服刑。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)