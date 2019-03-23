委内瑞拉打击恐怖团伙 逮捕瓜伊多幕僚长

委内瑞拉内政部长内斯托尔·雷韦罗尔21日说，反对派要员胡安·瓜伊多的幕僚长罗伯托·马雷罗在打击恐怖主义行动中落网。

行动人员21日凌晨把马雷罗从他在首都加拉加斯的家中带走。委内瑞拉国家电视台援引雷韦罗尔的话报道，经过情报机构和检察长办公室联合调查，决定逮捕现年49岁的马雷罗。马雷罗是律师，对组织犯罪团伙负有直接责任。

雷韦罗尔说，委内瑞拉当局着手打击恐怖团伙，将逮捕更多涉嫌人员。这一团伙从哥伦比亚和中美洲地区雇用雇佣兵，图谋刺杀委内瑞拉政治、军事和司法界人士，发起颠覆活动、制造混乱。

委内瑞拉国家电视台报道，在马雷罗的家中搜查出多件武器和外币现金；他的一名保镖被捕。

另外，按检察长办公室的说法，马雷罗因涉嫌多项罪行受到调查，包括图谋刺杀委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗。

反对派议员塞尔希奥·贝尔加拉的住所同样接受搜查。贝尔加拉与马雷罗是近邻。

马杜罗晚些时候发表讲话，说他“无惧打击恐怖主义团伙成员并把他们送入监狱”。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。反对派要员、国民议会主席瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉丁美洲多个国家承认。

瓜伊多谴责马杜罗政府逮捕马雷罗。

美国国务卿迈克·蓬佩奥说，美国要求马杜罗政府立即释放马雷罗。总统国家安全事务助理约翰·博尔顿说，马杜罗犯下“大错”，应立即释放马雷罗并保证他的安全。

联合国发言人对委内瑞拉局势表达关切，呼吁各方保持克制，不要采取任何可能激化事态的举动。

美国和俄罗斯官员刚结束在意大利的磋商。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说，俄方警告美方不要武力介入委内瑞拉。

委内瑞拉本月7日起大范围停电，持续将近一周，波及全国23个州中的21州。马杜罗政府指认停电原因是美国与委内瑞拉反对派勾结、发动“能源战”。美国政府否认牵涉停电。（陈立希）（新华社专特稿）

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