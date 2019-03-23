比利时卢森堡中资企业协会召开2019年全体大会

人民网布鲁塞尔3月22日电（记者 方莹馨）3月21日，比利时卢森堡中资企业协会（简称“中企协”）2019年全体大会在布鲁塞尔唐拉雅秀酒店成功召开。中国驻比利时大使曹忠明、商务参赞周兆明出席。本次大会由中企协秘书长、贸促会驻比利时代表处副总代表徐晨滨主持。

大会审议并通过了中企协2018年工作总结和2019年工作安排、2018年财务报告和2019年预算、新任副会长的任命、吸收新会员、发布中企协网站、加入欧盟中国商会等事项，并启动2019年比利时中资企业问卷调查工作。

曹忠明指出，近年来，中比两国关系不断向好，双边高层交往保持良好势头，政治互信进一步深化。中比两国各领域务实合作成果丰硕，尤其是双边经贸合作规模大、层次高、内生动力强，在两国关系中起到了压舱石作用。2018年，中比双边贸易延续此前的增长轨道，总额达240.3亿美元，同比增长3.2%。比利时累计对华直接投资达19.6亿美元；我对比直接投资累计5.2亿美元。“一带一路”合作持续进展，重大项目不断开花结果。这与广大中资企业的辛勤努力密不可分。

曹忠明说，今年是中企协成立的第15个年头，15年来，伴随着国家综合国力的不断提升，中国企业“走出来”脚步的不断延伸和中比经贸合作不断深化，比利时卢森堡中资企业协会从无到有，不断发展壮大，会员单位已达27家，项目遍布比利时各个地区，行业涉及众多领域。曹忠明还为企业代表提出几点希望：一是各企业应树立总体安全观，切实防范政治、合规、安全等各方面风险；二是各企业要有所作为，身体力行树立良好“中国形象”；三是希望中资企业协会进一步增强凝聚力，更好地为中资企业服务。

中企协会长何立勤指出，2018年以来，中企协进一步加强内部管理和品牌建设、扩大会员队伍、举办各类活动、促进会员交流、做好会员服务。接下来将加强与当地商协会及欧盟中国商会合作，共享资源，为会员提供更多更有实效的服务；进一步发展壮大会员队伍，创新思路，不拘一格，扩大中企协的朋友圈；加强与联邦及三大区政府定期联系机制，沟通政府政策与会员诉求，发挥桥梁作用，促进中比经贸发展；支持一带一路，讲好中国故事，提升中国形象。

中企协秘书长、贸促会驻比利时代表处副总代表徐晨滨在接受采访时表示，2018-2019年度，中企协坚持服务会员为导向，为会员搭建与比利时政商界沟通交流的平台；发挥代言工商作用，代表中资企业向比利时政府反映企业诉求；为会员组织各类研讨会、座谈会、讲座，帮助会员及时了解比利时及欧盟法律的最新变化，如比利时税法改革、比利时单一许可证制度、欧盟一般数据保护条例等等，引导中资企业合规经营。徐晨滨认为，2017年以来，中企协加强协会宣传推广，积极吸收新会员，取得了长足发展，影响力显著提升。

徐晨滨指出，2019年，中企协秘书处将继续服务会员，推进各项工作，努力为中资企业在比利时经营争取良好的营商环境，促进中比经贸投资合作，高质量高标准高水平推进“一带一路”建设，与比利时政商界一道，坚持共商共建共享，积极促进中比双边经贸投资的繁荣发展。

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