跨越千年的特殊情缘(记者手记)

作为亚欧大陆两个文明古国，中意两国的特殊情缘跨越了千年。从寻找“大秦”的汉朝使者甘英，到穿着中国丝绸长袍进入剧场引起轰动的恺撒；从马可·波罗掀起西方第一次“中国热”，汉学家卫匡国编撰西方首部中文语法书，再到中意两国当代艺术家联手创作实验京剧《图兰朵》……这些从历史走到今天的生动画面，诠释着两个文明古国的密切交往与友好对话。

春天的罗马古城，洋溢着浓郁的友好氛围。在习近平主席到访之际，意大利总统、总理等多位政要和各界知名人士，都欣然接受了本报记者的采访。特别令我们动容的，是当我们向意大利前总统纳波利塔诺提出采访申请时，这位已94岁高龄、德高望重的老人，尽管由于身体原因无法当面接受采访，但依然坚持为人民日报独家撰写了署名文章，向习近平主席“致以最友好的问候”。他们强调的一个共同观点就是：习近平主席领导下的中国开放自信、中国的变化令人印象深刻，中国的发展是意大利乃至整个世界的重要机遇。

为了统筹政商各界的对华合作，意大利经济发展部去年成立了“中国事务特别工作组”。这一专门机构的设立凸显了意大利发展对华合作的积极与务实态度。2018年，中意双边贸易额突破500亿美元，双向投资累计超过200亿美元。意大利经济与财政部长特里亚说，习近平主席来访，不仅是意中两国间的大事，也受到全世界的瞩目，访问将对欧中关系乃至世界产生重要影响。意中两国都支持多边主义和自由贸易，双方可以在全球治理、气候变化、世贸组织改革等重大问题上加强沟通和配合，共同维护世界和平稳定与发展繁荣。意大利各界期待并相信，习近平主席此次来访必将为提升两国全面战略伙伴关系提供强大动力、开辟光明前景。

在罗马市中心西班牙广场，记者偶遇在附近一家首饰店工作的马尔蒂娜。这位毕业于罗马大学东方学院并曾经到北京外国语大学留学的女孩，讲一口流利的中文，还有一个中文名字马琳。谈到习近平主席的到访，马尔蒂娜很兴奋。她告诉记者，中国的开放、发展与繁荣超乎想象，意大利需要中国，“我盼着早点再去中国”。

习近平主席说，两千多年交往史为中意两国培育了互尊互鉴、互信互谅的共通理念，成为两国传统友谊长续永存、不断巩固的保障。互尊互鉴、互信互谅体现的就是中华传统文化中的包容与和谐，就是“和而不同”“美美与共”的精神。由不同社会制度、文化背景、发展阶段国家构成的我们这个世界，就是一个你中有我、我中有你的命运共同体。只有秉持包容的胸怀与视野，追求和谐的品质与精神，才能消除文明冲突，实现共同发展。当今世界正面临百年未有之大变局，建立相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系是大势所趋、是必然选择。

古老的丝绸之路在中国和意大利两个文明古国间书写了隽永的史诗。进入新时代的今天，双方有信心与智慧把扎根在历史积淀中的传统友谊，转化为进一步增强战略互信、夯实务实合作、密切文化交流、加强沟通协调的现实行动，更好地造福中意两国人民和当今世界。

《 人民日报 》（ 2019年03月23日 05 版）

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