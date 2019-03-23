“意中交往史上新的里程碑”

罗马华侨华人挥舞中意两国国旗，欢迎习近平主席访问意大利。

本报记者 韩秉宸摄

“感知中国·中意友好音乐会”3月21日在罗马举行。图为中意两国小朋友在彩排时合唱童谣。

本报记者 王云松摄

首届中国国际进口博览会上，意大利展区展出的F1赛车。

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意大利总统卫队列队等待习近平主席的到来。

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意大利西西里大区埃奥利群岛景色。

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■习主席在署名文章里提到比萨饼、提拉米苏，让意大利食品业特别激动，期盼更多意大利美食进入中国。

■在习近平主席领导下，中国取得了令人瞩目的发展成就，并积极同其他国家分享发展红利。

■落实两国元首共识，意中两国世界遗产地结好，为世界文明多样性和不同文化交流互鉴作出新贡献。

务实合作夯实交往根基。3月22日，习近平主席在罗马与意大利总统马塔雷拉一道会见出席中意企业家委员会、中意第三方市场合作论坛、中意文化合作机制会议双方代表，对加强中意经贸和人文领域合作提出倡议。意方参会代表在接受本报记者采访时纷纷表示，习近平主席对意大利的国事访问是意中关系史上一件大事，意大利各界将紧紧抓住“一带一路”建设机遇，为促进欧中互联互通和世界发展繁荣作出新的贡献。

“加强与中国的友好合作，让更多民众获得幸福感”

“很荣幸能有机会见到习近平主席和马塔雷拉总统，并现场聆听两国元首的讲话。”意大利食品联合会副主席尼科拉·莱沃尼表示，习近平主席在讲话中回顾了两国友好交往历史，为两国未来进一步加强务实合作提出了建议和希望。“习主席在署名文章里提到比萨饼、提拉米苏，让意大利食品业特别激动，期盼更多意大利美食进入中国。”莱沃尼说，近年来，随着中国经济不断发展，中国市场备受意大利食品行业关注。去年，在上海举办的首届中国国际进口博览会上，意大利食品企业带去的商品受到热烈欢迎。“习近平主席的访问将为意大利食品生产和出口带来新的机遇。”

2017年，在习近平主席和马塔雷拉总统的见证下，安萨尔多能源公司和上海电气签署了合作协议。再次见到习近平主席，安萨尔多能源公司首席执行官朱塞佩·赞皮尼格外激动。他对记者表示，在习近平主席领导下，中国取得了令人瞩目的发展成就，并积极同其他国家分享发展红利。“意大利与中国将签署一系列互利共赢的合作协议，我为能参与这一进程感到自豪。”

“习近平主席在署名文章中说，‘意大利制造’是高品质产品的代名词，强调中国将扩大对外开放，通过每年举办中国国际进口博览会等方式，同包括意大利在内的世界各国分享中国市场机遇。这对意大利企业来说是绝佳的历史机遇。”倍耐力集团首席执行官马尔科·特隆凯蒂·普罗维拉说，中国的发展成就堪称奇迹，也为倍耐力在中国市场的发展和壮大提供了机遇。

对邮轮制造商芬坎蒂尼集团来说，习近平主席访问意大利将给他们带来更多与中国合作的机会。芬坎蒂尼集团首席执行官朱塞佩·博诺说：“‘一带一路’建设给意大利和其他国家带来巨大发展机遇。意大利将抓住这个发展良机，加强与中国的友好合作，让更多民众获得幸福感。”

“第三方市场合作为两国企业发展开辟新空间”

在3月22日举行的中意第三方市场合作论坛上，意大利副总理、经济发展部部长迪马约说：“‘一带一路’建设是巨大机遇。我去年上任伊始就访问中国，就是因为我始终坚信要与中国加强合作，包括加强在第三方市场的合作。我希望意中两国的战略合作取得良好进展，双方签署更多互利共赢的项目。”

迪马约十分关注习近平主席提到的第三方市场合作，认为这契合意中两国合作的现实需求。“意大利同中国的经济高度互补。当前，双方经济合作还有很大潜力可挖，第三方市场合作为两国企业发展开辟新空间。”

意大利对外贸易委员会主席卡洛·费罗说：“习近平主席对意大利的国事访问，将成为意中交往史上新的里程碑。”

意大利工业家联合会副主席利西亚·马蒂奥利说，联合会所有会员企业都高度关注习近平主席的来访，因为“意大利企业希望寻找同中国深化合作的新机遇”。马蒂奥利表示，意大利拥有大批有竞争力的企业，意大利工业家联合会将作出更多努力，向中国市场推介更多意大利优秀企业和优质产品。“在‘一带一路’框架下，意大利企业加强与中国企业在第三方市场的合作，将实现双赢、多赢。”

“用我们共同的力量守护好人类共同的文化财产”

2017年，习近平主席同马塔雷拉总统就扩大文化遗产领域交流合作达成共识。这次习近平主席在访问意大利前夕发表的署名文章中，再次强调双方要加强两国世界遗产地结好，这让联合国教科文组织意大利理事会主席弗兰克·博纳比感到非常激动，“元首引领是意中两国世界遗产地合作的重要推动力量。我们的文化合作迈出了坚实一步”。

博纳比向记者展示了几年前联合国教科文组织意大利理事会出版的关于意大利与中国世界遗产的图书。“作为两个拥有最多联合国教科文组织世界遗产地的国家，世界遗产地结好将迎来良好开端。落实两国元首共识，意中两国世界遗产地结好，为世界文明多样性和不同文化交流互鉴作出新贡献。”

埃蒙特大区兰盖—罗埃罗—蒙费拉托葡萄园景观协会遗产地主管罗伯特·切拉托说：“习近平主席为两国文化合作，特别是世界遗产地合作指明了一条清晰的发展道路，这是一种对历史负责任的态度。我们将与中国伙伴围绕气候变化对土壤和遗产地保护影响共同开展研究，用我们共同的力量守护好人类共同的文化财产。”

“意中两国文化交流精彩纷呈，习近平主席对意大利的国事访问，也让两大古老文明有了再次对话与交流的机会。”米兰斯卡拉歌剧院院长亚历山大·佩雷拉25年前随苏黎世歌剧院第一次访问中国，此后频繁往返于两国间。她说：“我们一直在寻找两国文化交流新的推动力，‘一带一路’建设就是这样一个新平台。作为文化机构，斯卡拉歌剧院很高兴能参与到中国文化发展事业中，为两国文化交流作出新的贡献。”

（本报罗马3月22日电 记者管克江、暨佩娟、王云松、韩秉宸、叶琦、韩硕、姜波、孔歌）

本期统筹：王新萍

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《 人民日报 》（ 2019年03月23日 05 版）

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