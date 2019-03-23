中国中央广播电视总台向罗马国立住读学校赠送文化读物

本报罗马3月22日电 （记者韩秉宸、韩硕）当地时间21日，中国中央广播电视总台向意大利罗马国立住读学校师生赠送《如果国宝会说话》《你好，中国》等十余套中国优秀精品影视节目光盘和部分中文图书。

当天，中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄带队到罗马国立住读学校与师生进行座谈。学生们用流利的中文，畅谈了给习近平主席写信的初衷和收到习近平主席回信的感想，纷纷表达对中国文化的喜爱和向往。

罗马国立住读学校校长雷亚莱表示，习近平主席的回信是对学校和同学们的极大鼓舞，学校深感荣幸。在未来的汉语教学中，将加大交流力度，让更多的意大利孩子喜欢上中国文化。

《 人民日报 》（ 2019年03月23日 04 版）

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