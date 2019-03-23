文化交流为中意友好添光彩

2019年2月8日，在意大利拉齐奥的古镇蒂沃利，蒂沃利国立住读学校的学生们在中国春节庆祝活动上给大家拜年。

新华社记者 程婷婷摄

2019年2月5日，实验京剧《图兰朵》在意大利罗马上演。

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2018年威尼斯建筑双年展上，意大利观众在中国馆参观。

本报记者 叶 琦摄

■“中国和意大利是东西方文明的发祥地。最早到中国进行文化交流的马可·波罗和利玛窦都来自意大利。近年来，意中两国人文交流日益密切，迎来了‘黄金时期’。”

■“文化是没有国界的。两国在人文领域的合作，给两国人民增进了解提供了宝贵的机遇和平台，意大利人看到了今天的中国，也了解了历史上的中国。”

在对意大利进行国事访问前夕，习近平主席在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章中强调，中意友谊传承于密切的文化交流之中。中意两国人民对研习对方文化抱有浓厚兴趣。今年2月，在意大利首都罗马上演的中意合作实验京剧《图兰朵》大获成功，便是两国文化交流扎根民间、结出硕果的展现。

93年前，意大利著名歌剧作曲家贾科莫·普契尼创作的歌剧《图兰朵》在米兰上演，将想象出来的中国公主推向了世界； 93年后，真正的中国剧团来到意大利，用中国国粹的京剧，将欧洲观众带入了一个迷人的梦境。图兰朵公主扮演者、中国国家京剧院演员张佳春感慨地表示：“把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。实验京剧《图兰朵》便是中意两国联手的一次尝试。”

“用中国的传统艺术形式来演绎意大利的传统经典名剧《图兰朵》，是意中文化精华融合的呈现”

一年前，北京宣武门的繁星戏剧村，“以戏会友”的中意两国艺术家一拍即合，开启了融合中西方戏剧和音乐元素的《图兰朵》的合作。实验京剧《图兰朵》是中意双方继2015年《浮士德》后在艺术上的又一力作。

演出开始前，《图兰朵》意方导演马尔科·普利尼西装笔挺、一丝不苟，迎接罗马第一场演出的观众。“来到罗马之前，我们已先后赴意大利5个城市巡演，一共有21场演出。”对于这次意中合作的成果，马尔科·普利尼充满信心：“意大利歌剧世界闻名，中国京剧底蕴深厚。用中国的传统艺术形式来演绎意大利的传统经典名剧《图兰朵》，是意中文化精华融合的呈现。”

灯光渐暗，帷幕徐展，演出在意大利人期待的目光中开始。华丽的京剧服饰和精湛的舞台表演，配以西皮二黄与大提琴、大贝斯和鸣，把在场的观众带入东西方艺术交融的意境。

赴意之前的2018年12月21日，《图兰朵》在清华大学进行了首演，满堂喝彩让中意团队相互击掌。张佳春表示：“意大利伙伴很信任我们，随着合作的加深，中意演员的情谊也加深了。”

马尔科·普利尼介绍，《图兰朵》由意中双方艺术家携手合作，从剧情呈现到舞台灯光、服装道具、化装造型，都结合东西方文化重新创排。“意中双方将来也会加强合作，多创作类似形式的作品，让两国文化的融合更加深入”。

“意大利人喜欢中国悠久的历史和古代文明的故事”

作为两个拥有古老文明的国家，中国和意大利的文化交流源远流长，《图兰朵》的成功仅是近年来中意文化交流的一个缩影。

2015年中意联袂创排打造的实验京剧《浮士德》连续3年在罗马、米兰等11个城市巡演56场，场场叫好叫座；2016年、2018年“感知中国”系列活动为意大利观众跨越时空了解和感受中国打开了一扇扇窗口；久负盛名的威尼斯电影节已经连续举办两届“聚焦中国”活动，中意两国影视文化交流合作不断深入；2018年，《四川古蜀文明》文物展、《中华意蕴》油画展、《今日文献展》等众多精彩活动将中华文化精髓带到了意大利。意大利文化遗产和活动部部长外交顾问马可·利奇感叹：“近年来意中两国之间文化及艺术的对话日益增多让人振奋。”

在意大利南部城市那不勒斯，《四川古蜀文明》文物展策展人、考古学家阿米莉亚·梅娜告诉记者：“意大利人喜欢中国悠久的历史和古代文明的故事，那不勒斯国家考古博物馆藏有很多意大利珍贵文物，意中两国博大精深的文化遗产在这座古老城市实现了交融。”

“中国和意大利是东西方文明的发祥地。最早到中国进行文化交流的马可·波罗和利玛窦都来自意大利。近年来，意中两国人文交流日益密切，迎来了‘黄金时期’。”威尼斯大学副校长、汉学家蒂齐亚纳·利皮耶洛谈道，“威尼斯大学正在与中国敦煌研究院和敦煌文化弘扬基金会合作，计划在威尼斯开设敦煌文化中心，促进文化交流”。

“我们会继续加强文化遗产领域的合作与交流”

驼铃古道丝绸路，胡马犹闻唐汉风。2000多年前，古丝绸之路连接着中国与亚欧各国。在这条通道上，有着最高文明成就的两个伟大古国，最终跨越千山万水，实现了彼此文化交融的辉煌。

“文化是没有国界的。两国在人文领域的合作，给两国人民增进了解提供了宝贵的机遇和平台，意大利人看到了今天的中国，也了解了历史上的中国。” 阿米莉亚·梅娜谈道，“未来，我们会继续加强文化遗产领域的合作与交流。”

随着“一带一路”建设的逐步推进，文化成为维系中意两国人民长期友好的重要纽带。意大利民众对中国文化的兴趣也与日俱增，中意政府间关于深化文化交流合作的积极举措，也深化了两国民众的友好情谊。

2018年，共有6700多名意大利学生留学中国，中国成为意大利学生赴欧盟外留学第一目的国；2.4万多名中国学生也来到了意大利。

中国驻意大利大使李瑞宇表示：“在意大利，各类中国文化艺术展和文艺演出活动精彩纷呈，有力促进了两国人民的相互了解。我们愿意与意大利共同努力，进一步扩大两国人文交流，让中意友好交往成为‘一带一路’民心相通的卓越典范。”

（本报罗马3月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月23日 04 版）

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