“马可·波罗”回意大利

图为歌剧《马可·波罗》第一幕剧照。

中演院线供图

2019年3月22日，意大利罗马，中国对外文化集团有限公司与意大利卡尔洛·费切利歌剧院，正式签署歌剧《马可·波罗》赴意演出的合作备忘录。今年9月，该剧将在《马可·波罗游记》的诞生地——热那亚上演，这也是其全球巡演的首站。

多国顶级艺术家携手

马可·波罗是历史上对中西方文化交流和贸易往来影响最深远的人物之一。200多年前，横贯欧亚大陆的丝绸之路沟通了东西方。此后，中意的经贸往来和文化交流一直绵延不绝，马可·波罗、利玛窦等交流使者在中意交往的画卷上抹上了艳丽一笔，也让两国人民结下了悠久深厚的友谊。

2016年10月，为响应“一带一路”倡议，中国对外文化集团公司中演院线在原文化部指导下发起丝绸之路国际剧院联盟，随即提出制作原创歌剧《马可·波罗》的规划设想，拟借助东西方耳熟能详的历史人物，以歌剧的形式演绎丝绸之路上不同文明之间的冲突、理解与交融，打造联盟首个原创演艺精品。项目也获得了广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局的积极响应，使《马可·波罗》的制作最终落户广州，并以广州大剧院为创作基地。

作为丝绸之路国际剧院联盟的首个原创作品，歌剧《马可·波罗》的创作既是东西方携手合作的成果，也是中西文化融合的象征。该剧由中国诗人韦绵编剧，德国作曲家协会会长恩约特·施耐德作曲，伦敦科文特花园皇家歌剧院前歌剧总监卡斯帕·霍尔滕执导，国际华人指挥家汤沐海执棒，云集了中国、丹麦和英国等多国著名歌唱家加盟主演。此外，该剧还邀请到了2012伦敦奥运会闭幕式多媒体创意总监卢克·霍尔斯、奥利弗奖最佳灯光设计得主布鲁诺·博艾特、埃利奥特·诺顿奖最佳服装设计得主艾玛·瑞欧特加盟，副导演艾米·里恩以及动作导演和编舞迈克尔·巴里同样来自英国皇家歌剧院。

互相学习与融合的过程

在歌剧《马可·波罗》创作过程中，中西文化融合是机遇也是挑战。例如剧中几位外国主演，在学习乐谱之外，还要学习中文以及一些简单的中国武术动作。在主创团队和其他中国主演的帮助下，几位外国主演热情高涨，最终交出了漂亮的成绩单。

最初接到广州大剧院的委托时，恩约特·施耐德并没有什么具体想法，随着了解的深入，他明白了“这是一次文化的融合，有中国的文化、意大利的文化以及欧洲的文化。因为马可·波罗来自意大利威尼斯，所以我们尝试去融合意大利的歌剧文化和中国的文化”。

恩约特·施耐德不懂中文。“中文的发音和语言是一个挑战，所以得想办法去翻译所有的台词，我把台词录进录音带里，一字一句地、一夜一夜地去听这些录音。从这些中文的词里寻找欧洲的旋律。”就像数千年来欧洲人对东方土地充满好奇一样，无论是香料、丝绸、瓷器、茶叶这些物产，还是远方的商人与士兵带回的消息，都激发着施耐德对于东方文明的想象。

对于导演霍尔滕来说，执导歌剧《马可·波罗》是一个互相学习的过程，他从这里学到了很多东方的元素和文化。比如歌剧第三幕有文天祥被处决的场景，这个时候女儿来和他告别，“在西方，人生终结时和至亲告别是用亲吻来表达，但我周围的人表示中国人不会这么做。这便是导演过程中一个很核心的问题——要克服文化碰撞。如何调整？用什么方式来克服这些障碍并达到最好的效果？我会通过艺术创新手段，来传达这部歌剧的内核。既要考虑中方的意见，但也要保留自己对艺术的敏感性。”

问题总是在磨合中解决。歌剧《马可·波罗》从创排之处的对立到最后的融合，跨越了很多障碍，“排练的第三天就有现场工作人员感受到了这部歌剧的动人之处，流下了眼泪。”霍尔滕说。

加深中意两国情谊

文化的融合总能打动人心。2018年5月，歌剧《马可·波罗》在广州大剧院和北京天桥艺术中心进行了首轮演出，引发世界各地高度关注。英国《金融时报》对这部剧给出了四星好评，美国最古老的古典音乐杂志美国音乐年鉴《Musical America》深度报道了这一文化盛事，并于12月22日在首页刊登了文章《Top Ten Music

Trends/Events in China， 2018》，盘点了2018年度中国十大音乐事件，《马可·波罗》成功入选。

“中国和意大利位于古丝绸之路的两端——700年前，意大利著名旅行家马可·波罗正是沿着丝绸之路，不远万里来到中国，向西方揭开了我们这个东方古国的神秘面纱，从而为人类文明交往史翻开了新的一页。700年后，我们将马可·波罗这位文化使者的故事，再次搬上戏剧舞台，我们衷心希望，这个讲述中国和意大利古老友谊的故事，能够受到意大利人民乃至全世界人民的喜爱。”中国对外文化集团有限公司董事长李金生表示。

2019年，《马可·波罗》将展开第二轮巡演，6月前往海上丝绸之路的起点中国泉州，9月前往意大利热那亚。2020年是中国意大利建交50周年，意大利也是马可·波罗的故乡，热那亚与广州是国际友好合作交流城市。把《马可·波罗》带回家，不仅将进一步密切中意文化艺术交流与合作，也将进一步加深中意两国人民间的情谊。

剧情链接

歌剧《马可·波罗》共三幕，全长168分钟，通过深度演绎13世纪意大利旅行家马可·波罗与父亲尼科洛·波罗、叔父马泰奥·波罗，自陆上丝绸之路和海上丝绸之路往返中国的传奇经历，再现了宋末元初的风云际会、兴衰更替以及围绕东西方贸易、文化交流而展开的正义与邪恶、文明与野蛮的较量。波澜壮阔的史诗格局，尖锐复杂的矛盾冲突，哀感顽艳的壮士悲歌，荡气回肠的爱恨情仇，彰显了丝绸之路的文化价值和人文风采，抒发了对人类和平、世界和谐的赞美和祈颂。

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