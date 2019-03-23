埃塞俄比亚航空公司ET302客机10日在埃塞俄比亚境内失事，机上157名乘客和机组人员全部罹难。这是继印尼狮航空难近5个月后波音737-8型客机（属于737 MAX系列）再次坠毁。

两次空难相似

据美联社报道，埃塞俄比亚交通部长表示，经过对从空难飞机残骸中找到的飞行数据记录仪初步分析，埃航此次坠机与去年10月印尼狮航空难有“明显相似之处”。两架飞机均为波音737-8型客机，都是在起飞后几分钟坠毁。坠机前，飞行员均报告有控制问题且试图返航。

《纽约时报》援引调查组知情人士称，经过对在残骸中找到的制动螺杆初步审查，飞机当时被设置为俯冲模式，其水平尾翼呈上扬状态。这与5个月前印尼狮航坠机的状况一致。根据公开追踪飞行数据的“航班雷达”记录，埃航失事飞机坠落前出现了与狮航坠机相似的垂直空速波动，这被认为是该型号新增的自动防失速系统——“机动特性增强系统”介入飞行控制的证据。这一系统会在判定存在失速危险时干预飞行控制。

印尼狮航空难调查报告显示，因为失事客机的攻角传感器读数错误，自动防失速系统误判，为降低攻角下压机头，最终造成客机坠毁。清华大学航天航空学院特别研究员肖志祥分析指出：“这个程序没有考虑备份传感器。一旦出现3个传感器不一致，最终的评判权应该交给飞行员，而这个程序触发后，每5秒会自动重复下降过程，飞行员无法干预。”

酿成惨剧有因

分析普遍认为，在波音新系统的背后，监管不力和培训欠缺或许是酿成惨剧的主要原因。

美国《西雅图时报》报道，美国联邦航空局一直授权波音公司承担其自身的飞机安全性评估工作。而在737 MAX系列认证早期，为了加快审核进度以追赶其竞争对手空客，包括新增的自动防失速系统在内的许多项目被委托给波音公司负责安全评估。

20日，该报还披露，为吸引更多航空公司买家，波音甚至隐瞒了新系统的安装。

《纽约时报》披露，许多737-8机型的飞行员仅通过1小时的平板电脑软件培训来学习操控这个新机型。然而，飞行员学习驾驶新型飞机，通常需用数小时在飞行模拟器上接受培训。波音公司及美国联邦航空局认为，737-8是由波音737衍生的型号，差别不大，不需要额外的模拟机培训。

面对突然启动的防失速系统不知所措，被指是印尼狮航飞行员罹难前面临的囧境。

路透社日前援引调查消息人士称，在坠机前，机长努力让飞机爬升未果，最后让副机长驾驶飞机开始亲自翻阅操作手册。路透社此前援引调查组消息指出，波音公司提供的操作手册与培训项目都未有提及这个新安装的系统。

停飞力保安全

事故发生第二天，中国民航局率先宣布，鉴于两起空难的相似性，为确保中国民航飞行安全，要求国内运输航空公司暂停波音737-8飞机的商业运行。此后，各国相继禁止737-8飞机飞行。

“航空事故本身是小概率事件。”肖志祥分析指出，“一旦发生事故，基本上就是机毁人亡，严重的后果会导致人们对航空产生畏惧。停飞737-8虽然会有所损失，但可以保持人们对航空安全的信任。”

“波音737-8在5个月内就发生了2起重大航空事故。”澳大利亚《金融评论报》认为，中国此次禁飞涉事机型的决定是有理的，“在中国展露‘魄力’后，全球掀起了连锁反应式的‘禁飞潮’。”

“尽管性能非常重要，但在航空里安全永远是摆在第一位的。”肖志祥指出，“目前看来波音737-8主要存在的是软件问题。对现有存在的问题如果没解决，波音必须要引起高度重视。而此前，在印尼狮航空难之后，波音并未对此引起足够的重视。”

“中国的航空公司处于世界最安全之列”。《纽约时报》评论，“即使天气好，中国的机场也不像西方许多机场那样连续起降，而雷暴来袭会加大起降间隔，有时空中交通管制员会告诉飞行员在其他地方备降。尽管这些措施可能造成延误，但它们有助于保障乘客的安全。”

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