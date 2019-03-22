栗战书会见美国众议院“美中工作小组”代表团

全国人大常委会委员长栗战书22日在人民大会堂会见美国众议院“美中工作小组”代表团。

栗战书说，今年是中美建交40周年。历史已经证明，合作是中美双方最佳的选择。推动中美关系稳定发展是人心所向，深化互利合作是大势所趋。习近平主席与特朗普总统阿根廷会晤达成的重要共识，为中美关系发展指明了方向。中美双方应努力在互利互惠的基础上拓展合作、在相互尊重的基础上管控分歧，积极推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中国全国人大重视加强同美国国会的往来，积极评价“美中工作小组”为推动中美交流合作所作的努力，希望两国立法机构相向而行，为增进相互理解、促进互利合作作出积极贡献。

拉森等议员积极评价中国新出台的外商投资法，表示愿继续为推动美中关系发展发挥建设性作用。（记者伍岳）

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