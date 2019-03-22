中国企业承建的柬埔寨首条高速公路动工

中国企业承建的柬埔寨首条高速公路“金港高速”(金边—西哈努克省)，当地时间3月22日在柬埔寨磅士卑省4号公路39公里处举行开工仪式。

柬埔寨首相洪森、中国外交部副部长孔铉佑、中国驻柬大使王文天等中柬嘉宾和部分驻柬外国使节出席仪式。

洪森在致辞中表示，今天是柬埔寨历史上重要的时刻。如果没有中国政府的大力支持，柬埔寨首条高速公路项目将永远无法实现。

中国外交部副部长孔铉佑表示，作为好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，中国高度重视发展对柬关系，愿同柬方一道，继续本着相互尊重、互利共赢的精神，深化政治互信，加强互利合作，实现共同发展。

孔铉佑说，中国将一如既往尊重柬埔寨主权和独立，支持柬埔寨走符合自身国情的发展道路，继续为柬埔寨发展经济、改善民生提供力所能及的帮助。我们不仅帮助修路架桥、建设机场、码头，也将为乡村打水井、建学校、搞义诊，让柬埔寨人民实实在在地从中受惠。

孔铉佑称，柬埔寨连续多年保持7%以上的发展速度，被誉为“亚洲经济新虎”，我们有理由相信，只要柬埔寨保持现在的发展势头，洪森首相提出的2030年达到中等收入国家、2050年成为发达国家的目标就一定能够实现。

孔铉佑说，中国政府和中国企业不遗余力帮助柬埔寨修建了超过3000公里的公路，架设了8座大型跨河大桥，提升了柬基础设施水平，带动了当地物流、旅游等相关行业，促进了当地经济社会发展。事实胜于雄辩，中国投资不是“陷阱”更不是威胁，而是来自兄弟的真诚帮助，是柬埔寨自主发展的助力，是让柬埔寨人民受益的惠民之举。

孔铉佑称“金港高速公路”是中柬在“一带一路”框架下高质量合作的重点项目，全长190公里，总投资超过20亿美元，建成后将打通首都经济圈和柬埔寨最大深水港西哈努克港，使金边至西港原来5个小时的车程缩短至2个小时以内，极大降低物流成本，带动沿线经济社会发展，是柬埔寨人民的圆梦之路、发展之路，更是中柬友谊之路、合作之路。

孔铉佑表示，中国政府将全力保证政府配套资金及时到位，也将要求中方承建企业做好项目融资、设计、建设和运营管理工作，确保这条高速路如期保质建成通车。(记者 黄耀辉)

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