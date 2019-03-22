新西兰举国默哀悼念枪击案遇难者 总理：我们是一体的

据新西兰中华新闻社报道，当地时间3月22日下午，克赖斯特彻奇市数千民众聚集在阿努尔(Al Noor)清真寺对面的海格里公园(Hagley Park)，为“3.15枪击惨案中遇难者们举行全国悼念仪式。

新西兰民众聚集悼念枪击案遇难者。图片来源：新西兰中华新闻社 摄影： 张宏寰

据悉，22日下午1时30分，祷告仪式正式开始，1点32分，两分钟默哀祭奠活动正式开始。新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)在现场发言：“今天，新西兰举国上下都在向遇难者表达悼念之情，我们是一体的。”

哀悼仪式现场。图片来源：新西兰中华新闻社 摄影：王世瑞

3月15日，克赖斯特彻奇的两座清真寺发生了新西兰历史上最惨重的枪击事件。澳大利亚籍枪手向清真寺内人群扫射，造成50人死亡，其中最小的遇难者只有3岁，48人仍在医院接受治疗，其中一些人伤情危重。

阿德恩在当天的新闻发布会上表示：“这是新西兰历史上最黑暗的一天。”

新西兰总理阿德恩挥手向民众告别。 图片来源：新西兰中华新闻社 摄影：王世瑞

悼念仪式的举行地点距离案发地之一的阿努尔清真寺不到500米，枪击发生时，有42名民众在该清真寺内丧生。

(责编：刘叶婷、杨牧)