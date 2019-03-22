新西兰举国默哀悼念枪击案遇难者 总理：我们是一体的

据新西兰中华新闻社报道，当地时间3月22日下午，克赖斯特彻奇市数千民众聚集在阿努尔(Al Noor)清真寺对面的海格里公园(Hagley Park)，为“3.15枪击惨案中遇难者们举行全国悼念仪式。
新西兰民众聚集悼念枪击案遇难者。图片来源：新西兰中华新闻社 摄影： 张宏寰
据悉，22日下午1时30分，祷告仪式正式开始，1点32分，两分钟默哀祭奠活动正式开始。新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)在现场发言：“今天，新西兰举国上下都在向遇难者表达悼念之情，我们是一体的。”
哀悼仪式现场。图片来源：新西兰中华新闻社 摄影：王世瑞
3月15日，克赖斯特彻奇的两座清真寺发生了新西兰历史上最惨重的枪击事件。澳大利亚籍枪手向清真寺内人群扫射，造成50人死亡，其中最小的遇难者只有3岁，48人仍在医院接受治疗，其中一些人伤情危重。
阿德恩在当天的新闻发布会上表示：“这是新西兰历史上最黑暗的一天。”
新西兰总理阿德恩挥手向民众告别。 图片来源：新西兰中华新闻社 摄影：王世瑞
悼念仪式的举行地点距离案发地之一的阿努尔清真寺不到500米，枪击发生时，有42名民众在该清真寺内丧生。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】