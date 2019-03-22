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越南向中方移交一在逃嫌疑人 涉嫌制售假中药

2019年03月22日19:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网河内3月22日电 当地时间3月22日15时许，在中国驻越南大使馆协调下，越南公安部在中越边境友谊关口岸，向中方移交涉嫌制造贩卖假药罪的在逃嫌疑人梁某。

据中国警方调查，2014年以来，梁某伙同他人在国内组织人员生产假冒的各种名贵中药，然后贩卖至境外。中国警方现场查获的该团伙制造的假药市价就达到700多万元人民币。案发后，该犯罪团伙十余名成员多数被抓获，主犯梁某潜逃境外藏匿。近日，应中国警方请求，越南警方将梁某抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方在追逃方面一直开展常态化的密切合作。中国警方正告在越藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快向中国驻越南大使馆投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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