黑匣子录音内容曝光：狮航坠机前几分钟 机长绝望翻看手册

人民网讯 去年10月29日坠海的机型为波音737 MAX的印度尼西亚狮航JT610航班黑匣子的录音内容20日首次曝光。据外媒报道，就在飞机即将坠毁前的几分钟内，机组人员竟然还在慌忙翻看飞机手册，试图找出飞机突然下坠的原因。本月埃航空难是该机型在半年内发生的第二次事故，随着调查的进一步深入，狮航事故的调查也取得了新的进展。虽然印度尼西亚航空法禁止公开发布黑匣子中的录音内容，但是有三名匿名消息人士在听取录音内容后向路透社透露了这场空难发生时驾驶舱内到底发生了什么。

坠机前夕的人机大战

据11月发布的一份初步报告，当这架几近全新的飞机从雅加达起飞时，机长正在控制狮子航空公司的JT610航班，第一副驾驶正在操纵无线电。在飞机起飞两分钟后，机长向空中交通管制部门报告了一个“飞行控制问题”。路透社的消息人士称，当时副机长发现空速表出现异常。机长旋即要求副机长查阅《快速参考手册》，其中包括异常事件检查表。报告显示，在接下来的9分钟里，航班的电子系统发出失速警告，机头开始下坠。机长数次试图让飞机爬升，但系统仍错误地显示失速，继续下压机头。最终，机长让副机长驾驶飞机，开始亲自翻阅操作手册。不久，飞机坠海失联，机上189人全部遇难。

两起空难原因明显相似

法国航空事故调查局（BEA）周二表示，经过对埃航坠机事件中的飞行黑匣子内容分析，两起空难有“明显相似”之处。

自狮航飞机失事以来，波音公司一直在进行软件升级，以改变防失速系统MCAS系统的部分设定。据路透社报道，一些美国飞行员表示他们根本不知道这套新的系统，该系统在飞机完整手册的索引中有所提及，但在手册内容中没有提及。两位消息人士说，在飞机坠毁前一天晚上，狮航的姐妹航空公司巴蒂克航空公司（Batik Air）的一名机长在驾驶时也发现了类似的飞行控制问题，但所幸成功解决。

安全系统设计的初衷是为了防止飞机爬升过陡和停飞，最后却成了数百人死亡的元凶。

美国监管机构3月13日发布了波音737Max停飞消息，美国联邦航空局上周表示，计划授权修改系统，以减少在没有紧急情况下触发系统的可能性。该机构和波音公司还表示，飞行员还需要进一步培训，飞行手册的内容也需要相应的修改。（编译：刘晓琰）

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