特朗普称美国应承认以色列对戈兰高地的“主权” 阿盟予以批评

美国总统特朗普21日说，美国应承认以色列对戈兰高地的“主权”。阿拉伯国家联盟（阿盟）发表声明对此予以批评。

特朗普当天在社交媒体上说：“52年过去了，美国是时候完全承认以色列对戈兰高地的主权了。”他还说，戈兰高地对以色列及中东地区稳定都具有重要战略和安全意义。

就此表态，以色列总理内塔尼亚胡当天在与到访的美国国务卿蓬佩奥发表的联合声明中说，在承认耶路撒冷为以色列首都并完成使馆搬迁后，特朗普又做出一个历史性举动。他感谢美国对以色列安全和自卫权的支持。

阿盟秘书长盖特就此发表声明强调，根据国际法和联合国安理会相关决议，戈兰高地是叙利亚领土，这是国际社会公认的。时间的流逝并不能让以色列的占领合法化。他说，阿盟完全支持叙利亚对戈兰高地拥有的领土权利。

目前美国白宫方面尚未对特朗普的表态发表官方立场。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，施行控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。

以色列将于4月9日举行大选。为给参选加分，内塔尼亚胡近期一直致力于说服美国承认以色列对戈兰高地的主权主张。美国国务院3月中旬公布了一份国际人权报告，其中提及戈兰高地时并未像以往一样使用“被以色列占领”的表述，而使用了“被以色列控制”的说法，此举被媒体解读为美国在该问题上的立场发生变化。

过去两年里，美以关系紧密。2017年底，特朗普不顾国际社会普遍反对，宣布承认耶路撒冷为以色列首都。2018年5月，美国将驻以使馆从特拉维夫搬至耶路撒冷。（参与记者：吕迎旭、陈文仙、顾康）（记者刘晨 朱东阳）

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