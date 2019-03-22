哈梅内伊表示伊朗应采取必要手段反制经济制裁

伊朗最高领袖哈梅内伊21日在讲话中说，伊朗要采取必要手段反制美国的经济制裁，并抨击欧洲对伊朗的承诺口惠而实不至。
3月21日是伊朗传统新年诺鲁孜节。伊朗国家电视台当天播报了哈梅内伊的新年讲话。哈梅内伊说，美国的制裁是对伊朗发动的“经济战”，伊朗必须发展“经济遏制力”，将美国制裁压力转化为摆脱对石油经济路径依赖的机遇，从而摆脱在经济上对西方国家的依赖。
哈梅内伊还抨击英国、法国和德国为规避美国制裁而提出的与伊朗维持贸易往来的“变通”支付机制，即“贸易交换支持工具”。他指责说，在美国单方面退出伊核协议后，虽然欧洲仍留在伊核协议中，“但他们事实上已经退出了协议”。
哈梅内伊坦承，伊朗当前的确面临经济困境，但他认为外部因素仅是一个方面，伊朗政府对经济低效的治理能力也是原因之一，伊朗政府要在解决自身问题上下功夫。
2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗将限制其核计划，国际社会则解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步重启对伊制裁。美国还向欧洲盟友施压，要求后者重启对伊制裁。
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