新西兰为克赖斯特彻奇枪击案罹难者举行全国默哀仪式

当地时间22日下午，新西兰克赖斯特彻奇举行了全国默哀仪式，哀悼克赖斯特彻奇枪击案中的罹难者，总理杰辛达·阿德恩参加了默哀仪式。

全国默哀仪式在位于克赖斯特彻奇的海格里公园举行，上万名新西兰民众参加。阿德恩在默哀仪式前说：“新西兰与你们一起默哀，我们心系一体。”下午1时32分，全国进入两分钟默哀时间。

22日下午和晚间，新西兰全国还将举行多场悼念仪式，缅怀枪击案的遇难者。在新西兰最大城市奥克兰，22日傍晚将举行一场有数万人参加的大规模悼念仪式。

本月15日，克赖斯特彻奇市两座清真寺发生严重枪击事件，造成50人死亡、50人受伤。（记者卢怀谦 陈正安）

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