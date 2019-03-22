苏丹总统签署法令禁止违法存储货币等行为

苏丹总统巴希尔21日签署紧急法令，禁止违法存储、伪造货币等行为。
法令规定，任何个人不得在银行体系之外存储100万以上的苏丹镑（1美元约合47.5苏丹镑）。任何法律实体不得存储500万以上的苏丹镑，也不得存储不符合自身业务规模的资金。
法令禁止的行为还包括：伪造苏丹镑和外国货币，持有、运输、存储伪造货币，制造伪造货币工具，煽动他人伪造货币，不让货币存入银行。
根据该法令，除其他法律规定的惩罚外，违法者还将面临罚款、没收赃款及从事违法犯罪活动的工具，以及6个月至10年监禁等处罚。
自去年12月以来，由于商品价格上涨、货币贬值等原因，苏丹多个城市爆发游行示威活动。今年2月22日，巴希尔宣布苏丹进入为期一年的国家紧急状态，同时宣布解散联邦政府和各州政府。巴希尔随后任命新总理和第一副总统。3月11日，苏丹国民议会通过总统的国家紧急状态令，但将期限由一年缩短为6个月。（记者马意翀）
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