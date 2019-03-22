加强意中经贸关系将带来双赢——访意大利经济发展部副部长杰拉奇

意大利经济发展部副部长杰拉奇21日接受新华社记者专访时表示，意大利寻求加强与中国的经贸往来，促进意中经贸合作将为两国企业和人民带来双赢。

去年10月1日，旨在协调和强化与中国经贸合作的意大利中国任务小组正式成立，该小组接受意大利经济发展部和外交部的共同指导。曾在中国工作生活10年、会讲汉语的杰拉奇负责该小组的协调指挥工作。

“我们希望意中两国企业能够增进相互了解，挖掘更多互惠的商业合作机会。”杰拉奇说。

意大利中小企业众多，其中约22万家为出口类企业。杰拉奇告诉记者，意大利中国任务小组致力于帮助意大利中小企业更好地了解中国，把握中国市场发展机遇。

他举例说：“我们将中国市场的变化告知意大利中小企业，比如中国出台新的法律法规、调降进口关税等。”此外，该工作组还举办两国企业对接会，组织意大利企业赴华进行商务考察。

在杰拉奇看来，中国市场和来自中国的投资对意大利经济社会发展具有重要意义，比如在农业、基础设施、建筑等领域。

杰拉奇说，中国中等收入群体扩大意味着对高质量食品的需求上升。意大利拥有优秀的食品和农用机械生产商，两国加强农业经济领域合作具有广阔空间。

他强调，意大利非常欢迎来自中国的投资，包括绿地投资，并渴望吸引更多中国投资者，其带来的新增就业等将惠及意大利经济。

“意大利有许多基础设施项目，以港口为例，不同港口面向不同地区的市场，中国投资者可能会感兴趣。”杰拉奇表示，相信来自中国的投资能够帮助扩大现有港口运行规模。

他还表示，中国文化和意大利所处的地中海文化有许多相似之处，这也是两国密切经贸往来的重要基础。

谈及两国人民如何互学互鉴，这位意大利政府官员风趣地说：“意大利人应该向中国人学习如何用手机付钱……中国人不仅要看足球，更应该多踢球。”（新华社记者黄泳 沈忠浩）

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