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许其亮会见韩国陆军参谋总长

2019年03月22日14:05  来源：新华社
 

中央军委副主席许其亮22日在京会见来访的韩国陆军参谋总长金勇佑。

许其亮说，中韩两国世代毗邻而居，传统友好。2018年以来，习近平主席和文在寅总统多次会面和通话，推动中韩关系重回正轨并持续向好发展。面对复杂国际地区形势，双方要放眼世界、面向未来，相向而行、携手前进，传承友好，书写新历史。中国军队愿与韩方保持高层往来，加强各领域务实交流合作，稳妥处理有关敏感问题，助力两国关系发展。

金勇佑说，韩中两国有很久远的历史渊源。韩方愿与中方一道，全面落实两国领导人重要共识，深化各领域务实合作，加强两军陆军各层级各领域交流，加强沟通协调，为推动两国关系发展作贡献。（记者梅常伟）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)
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