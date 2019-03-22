特朗普提名新美国联邦政府首席技术官

美国总统特朗普21日宣布提名迈克尔·克拉齐奥斯担任联邦政府首席技术官，特朗普执政以来这一岗位一直空缺。

32岁的克拉齐奥斯自2017年1月以来一直担任美国联邦政府副首席技术官和白宫科技政策办公室副主任，他参与制定了美国人工智能、量子计算、5G、宽带通信、自动驾驶汽车、商用无人机和尖端制造等政策规划。

白宫网站的人物介绍显示，加入白宫前，克拉齐奥斯供职于位于旧金山的蒂尔资本管理公司。

联邦政府首席技术官是奥巴马政府期间增设的职位，最近一位担任该职务的是前谷歌高管梅根·史密斯。

克拉齐奥斯毕业于普林斯顿大学，专业方向是希腊研究，获得政治科学学位。他曾是清华大学访问学者。作为总统科技政策顾问团队重要成员，他的非科学背景曾招致一些业内人士质疑。

目前担任白宫科技政策办公室主任的是气象学家凯尔文·德勒格迈尔，该办公室尚有多个职位空缺。（记者 周舟）

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