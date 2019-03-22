欧盟为英国“脱欧”提供“二选一”时间表

欧盟春季峰会21日讨论英国首相特雷莎·梅提出的推迟“脱欧”申请，最终同意适当延长时限，并为其开出一道充满多种可能性的“选择题”。

特雷莎·梅此前向欧盟申请将“脱欧”期限从3月29日推迟到6月30日。除英国之外的欧盟27国领导人花了7个多小时进行讨论，最终同意给出两种选择方案。方案一是如果英国议会下院下周能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日，即欧洲议会选举的前一天；方案二是如果英国议会下院下周未能通过协议，则英国必须在4月12日之前再做出新抉择。欧洲理事会主席图斯克说，这个新抉择可能是批准协议，也可能是无协议，或是继续延期，甚至是撤销“脱欧”。

由于欧洲议会选举将于5月23日举行，因此若英国议会下周未能通过“脱欧”协议，则英国需在4月12日之前决定是否参加欧洲议会选举。如果决定参选，有可能继续延长“脱欧”期限；如果未做出参选决定，继续延长选项将自动作废。图斯克说,“4月12日对英国来说是关键的一天。”

图斯克表示，这一结果比预想的要好，在原定“脱欧”时限将至的时候制定了拥有多种可能性的开放式方案，可以令各方满意。欧盟委员会主席容克表示，欧盟方面付出了不懈努力，做出这次决定之后将不再让步。他希望英国议会下院能够通过“脱欧”协议。

特雷莎·梅也于21日晚召开了记者会。她说，如果议会下院下周不能通过“脱欧”协议，英国要么将“无协议脱欧”，要么做出新抉择。如果新抉择是继续延长“脱欧”期限，就意味着英国要参加欧洲议会大选。她认为，此时参选是不明智的。她对媒体说，她将在22日一早返回伦敦，劝说议员接受“脱欧”协议参与。（参与记者：任丽颖）（记者李骥志 田栋栋 ）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)