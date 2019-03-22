美“新视野”号团队详解“天涯海角”的形成

美国“新视野”号探测器团队日前在美国得克萨斯州伍德兰兹举行的第50届月球和行星科学会议上说，“天涯海角”是人类迄今探测的第一个由两个球体构成的原始相接双星。

“天涯海角”独特的形状是“新视野”号团队迄今最大的意外发现。项目首席科学家艾伦·斯特恩说，人类在太阳系中从来没发现过类似的天体，研究“天涯海角”将帮助行星科学家了解演化成行星的星子是如何形成的。

据介绍，“天涯海角”的两个球体曾相互环绕，直到某些原因使它们“轻柔”地碰撞连接在一起。“‘天涯海角’双星的大部分绕轨动量被耗完了，使它们连到一起变成这样。”“新视野”号团队成员威廉·麦金农说。

“天涯海角”位于太阳系边缘的柯伊伯带，距太阳大约65亿公里，比冥王星还远约16亿公里。柯伊伯带被认为隐藏着大量冰冻岩石小天体，它们可能完好保存着太阳系刚刚形成时的信息。

今年1月1日，美国 “新视野”号探测器飞越人类迄今探测的最遥远太阳系天体——“天涯海角”。探测器传回的数据显示，“天涯海角”形状独特，由两个球体连接构成，总长约35公里，昵称“天涯”的较大球体比较扁平，昵称“海角”的较小球体呈圆形。“天涯海角”呈淡红色，比冥王星更红，与柯伊伯带一些形成后一直保持原貌、轨道没有发生倾斜的天体颜色类似。

“新视野”号团队成员卡利·豪特表示，“天涯海角”是人类探索的第一个“超红色”天体，彩色成像甚至可以揭示其表面颜色的细微差别，团队期待找到其颜色的成因。

“天涯海角”上最大的洼地宽8公里，“新视野”号团队将其取名为“马里兰陨石坑”。目前，团队正在研究“天涯海角”其他表面特征，包括亮点和斑块，山丘与低谷，环形山和深坑等。

团队还发现了“天涯海角”表面存在甲醇、水冰和有机分子的证据。（记者谭晶晶）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)