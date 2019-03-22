欧盟在萨拉热窝举办“巴尔干文化之旅”漫画展

欧盟驻波黑代表团21日在萨拉热窝欧盟信息中心大厦举办“巴尔干文化之旅”漫画展，吸引众多波黑各界人士前来观赏。

“巴尔干文化之旅”用30余幅漫画图文并茂地展现波黑、塞尔维亚、克罗地亚等巴尔干地区国家的历史文化与自然风光，形式生动活泼，令人耳目一新。

欧盟驻波黑代表团社会发展与跨境合作部负责人万尼尼在致开幕辞时说，此次漫画展旨在促进西欧公众对巴尔干地区文化与历史的了解。巴尔干地区文化多元且相近，西欧国家民众有必要加强对巴尔干地区文化的理解。展览还将在布鲁塞尔举行。

漫画展主创之一、比利时电视导演尼古拉斯·威尔斯在接受新华社记者采访时说，提到巴尔干，人们往往想到战争、屠杀，其实巴尔干地区有丰富多彩、各具特色的文化和艺术，有待人们去了解。漫画在布鲁塞尔很受公众欢迎，所以自己选择用漫画这种形式来介绍巴尔干地区的文化。（记者张修智）

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