外媒：美载人飞船或7月前往空间站 系2011年起首次

据俄罗斯卫星网报道，俄火箭航天领域消息人士透露，自2011年起美国宇宙飞船首次载人前往国际空间站的发射工作，计划在7月底进行。

2011年，美国多次载人运输系统“航天飞机”(Space Shuttle)项目终止。随后，向国际空间站运送工作人员仅由俄罗斯“联盟”号飞船完成。

据报道，美国已经开发出新的载人飞船，即美国太空探索技术公司的“龙-2”号(Crew Dragon)飞船和波音公司的“星际客机”(Starliner)飞船。今年3月，“龙-2”号飞船进行了前往国际空间站的无人试飞。

据该名消息人士称：“美方已通知俄方，‘龙-2’号载人飞船前往国际空间站的发射工作计划于7月25日进行。24小时后将与国际空间站对接。预计在8月5日将与国际空间站脱离并返回地球。”

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