沙特女子比男子更喜欢网上购物

人民网讯 沙特官方发布的信息显示，沙特女子比男子更喜欢在网上购物。

沙特通信与信息技术委员会21日发布统计报告称，全国公民网上购物的人数在逐年增加，2016年网上购物者比例为37.3%，2017年增加到47.9%，2018年达到49.9%。报告表示，根据对2018年情况的调查，女性更喜欢在网上购物，女性在网上购物者的比例为51.7%，男性为48.6%。

报告称，在全国范围对20岁到39岁的人群进行的调查显示，虽然都是年轻人，但不同年龄段的比例有着明显差距，20岁到24岁年龄段的人群网上购物者比例为65.2%,30岁到34岁的人的比例为63.2%，而处于上述两个年龄段中间的人，即25岁到29岁的人比例要小，为61.8%。

沙特《今日报》指出，网上购物的人越来越多，是因为网上购物不仅省时间和精力，而且价格也便宜，避免超市拥挤和货物不全；另外，调查显示，网上购买的商品主要是服装和鞋类等，占了卖出商品的69.7%，这也是女性比男性更愿意选择在网上购物的原因。电脑和智能手机占46.9%。（安国章）

(责编：田婉晴(实习生)、徐祥丽)