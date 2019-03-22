中国援越老战士代表访问越南

中国驻越南大使馆武官罗宾致辞（刘刚 摄）

人民网河内3月22日电（记者 刘刚）由中国后勤部队第五、第六支队部分援越抗美老战士及亲烈属组成的访问团日前访问越南。访问团前往越南奠边、莱州、老街等地烈士陵园，祭扫援越中国烈士墓，并在首都河内与越方友好人士会面交流。

中国驻越南大使馆武官罗宾表示，中越两国山水相连，在争取民族独立和人民解放的革命斗争中，以及在社会主义建设事业中，两国人民相互支持，结下深厚友谊。今天，中越两国的老战士、友好人士欢聚一堂，旨在传承和弘扬传统友谊，促进两国关系健康稳定发展。

访问团团长陆卫东代表在座中方老战士发言时说，半个世纪前，我们来到炮火连天的越南战场，与越南军民一道并肩战斗，为越南人民的抗美救国斗争作出了巨大贡献。此次来越南，沿途见证越南国家建设取得的巨大成就，我们非常高兴。我们均已步入古稀之年，有幸重返越南扫墓、参观，目的就是为增进中越友谊争当民间友好使者，让中越友谊代代相传、万古长青。

越南退伍军人协会外事部主任陈玉寅表示，在越南抗战和解放事业中，中国的老战士作出了重要贡献，包括越南老战士在内的越南人民将始终铭记。希望中国老战士多来越南访问，为两国的友好关系做出贡献。

半个世纪前，应越南党和人民的请求，中国政府先后派出32万中华儿女奔赴越南，同越南人民并肩战斗，抗击外来侵略。其中，1400余名优秀指战员长眠在越南国土上，筑起了中越友谊的不朽丰碑。

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