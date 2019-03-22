林松添大使赴南非高校作讲座

人民网约翰内斯堡3月20日电 （王磊）3月20日，中国驻南非大使林松添同南非外长西苏鲁应南非学联西开普省分会（简称“西开普学联”）邀请，共同出席在西开普省大学举行的“Right to Learn”（“我要学习”）系列讲座，并同现场观众进行交流互动。开普敦大学、斯坦陵布什大学、开普半岛科技大学、南非大学等西开普省9所大学、14个校区约450名学生参加活动。

林大使以“中国实现了转型发展巨大成功，南非也一定行”为题，就中国基本国情、发展历程和成功经验及中南合作前景等作了讲座。

林大使介绍了中国既古老又年轻、既大又小、虽不发达但充满生机活力的基本国情，强调“中华人民共和国”把“人民”置于首位，充分体现了以人民为中心的发展理念和属性。坚持中国共产党领导，坚持走中国特色社会主义道路，坚持改革开放，坚持和平发展，是中国40年成功实现转型发展的根本原因。中国曾照搬苏联模式但失败了；苏联完全照抄西方模式则解体了。中国共产党带领中国人民立足于自身国情，坚持改革开放，走出了一条有中国特色的社会主义道路，实现了让全体中国人民摆脱贫困、共同富裕的巨大成功。

林大使介绍了中国摆脱贫困、实现共同发展的历程与成功经验，并强调，只有稳定才能实现发展繁荣。中国共产党坚持立党为公、执政为民，以共同的理念、信仰、价值和纪律将世界上最大的政党和国家紧密团结起来，确保政治和社会稳定，共同致力于建设繁荣、富强、民主、文明、美丽的国家，让全体人民都过上美好生活，并同国际社会共同构建人类命运共同体。

林大使表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国已进入中国特色社会主义新时代。拉马福萨总统正带领南非人民进入发展经济、创造就业、改善民生、推进社会转型的“新黎明”，致力于提升政府效能、建设平安南非、改善投资环境、欢迎外来投资和旅游。南具有资源丰富、区位突出、经济发展条件成熟三大独特优势。中南合作发展互有需求、优势互补，迎来了“新时代”对接“新黎明”的历史性机遇。只要我们紧密团结，深化互利合作，就一定能实现共同发展。

西苏鲁外长表示，林大使生动介绍了中国改革开放40年发展历程和成功经验，展示了不同国情、文化的国家实现发展的不同路径。南非同中国拥有相似的历史遭遇和共同的发展目标。南中全面战略伙伴关系既富有时代意义，也充满战略内涵。第四次工业革命正在到来，南方愿同中方一道，携手加强青年、教育、科技、旅游等各领域互利合作，深化南中贸易投资，促进国际交流协作，共同建设更加美好的世界。

西开普学联主席和其他高校学生会代表纷纷盛赞西苏鲁外长和中国大使应邀出席并作精彩演讲。学生们表示，南非应同中国加强全面合作，学习借鉴中国发展经验，增强自主发展能力。南正迎来发展转型的“新黎明”，南非学联愿积极参与对华交流，为南中关系发展作出应有贡献。

林大使和西苏鲁外长并就人工智能对社会发展利弊、中国国际责任、中美关系、中国对非投资贸易、“债务陷阱”、非法捕猎等问题同学生们进行了交流互动。现场始终座无虚席，观众频频欢呼鼓掌。学生们还踊跃领取《习近平谈治国理政》、《摆脱贫困》等书籍，并抢先翻阅。中南媒体到场对活动和西苏鲁外长、林大使进行了采访报道。

(责编：袁昕(实习生)、杨牧)