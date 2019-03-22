“延期脱欧”给欧盟峰会出难题 欧盟警告：会带来“严重风险”

带着脱欧协议两次被否决的结果，英国首相特雷莎·梅21日抵达布鲁塞尔，参加欧盟峰会。此前一天，她致函欧洲理事会主席图斯克，要求将脱欧日期延长至今年6月30日。21日至22日举行的欧盟峰会是脱欧最终期限前的最后一次峰会，舆论认为，英欧双方届时能否达成共识依然存在不确定性。

据英国广播公司(BBC)21日报道，欧盟委员会20日在一份内部简报中就英国的“延期脱欧”要求警告称，这会带来“严重的法律和政治风险”，因为欧盟将在5月23日举行议会选举。如果延期脱欧，那么应该将日期定在5月23日前，或者延长到更靠后的日子，并要求英国参加欧盟议会选举。欧盟委员会主席容克同一天也表示，本次欧盟峰会可能不会就英国推迟脱欧事宜做出决定。他还说，欧盟下周有可能就脱欧问题召开紧急峰会，“特雷莎·梅必须带着获得批准的脱欧协议及针对脱欧日期的明确想法来欧盟。”这个条件意味着英国议会必须对脱欧协议进行第三次投票。但欧盟一名外交官21日对美国有线电视新闻网表示，欧盟官员对脱欧协议获得通过几乎不抱希望。法国总统马克龙21日警告说，如果英国议会不就脱欧协议再次进行投票或在投票中无法获得通过，那么英国就将“无协议脱欧”。路透社称，为能尽快与欧盟达成共识，英国反对党工党领袖科尔宾21日也前往布鲁塞尔，准备与欧盟领导人对话，探讨一份脱欧新计划。

欧盟的表态显然给特雷莎·梅带来巨大压力。她20日晚间发表讲话，称不会寻求超过3个月的脱欧延长期，并表示，是接受现有的脱欧协议，或是选择“无协议脱欧”，抑或是不脱欧，由英国议会决定。梅还说，民众已经厌倦了当前局面。她的发言激怒许多议员，一些人认为政府是在把责任甩给议会，另一些人则表示首相是在绑架人民对抗议会。有议员称，首相将为她“不负责任”的讲话“承担后果”。据称，英国商界已致信梅警告说，随着脱欧的风险飙升，英国正面临“国家紧急状态”。（强薇 方莹馨）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)